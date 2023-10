Taylor Swift lança novo ‘1989’ e indireta para Styles viraliza

"1989 (Taylor's Version)" tem cinco músicas inéditas Crédito: Taylor Swift/divulgação

As duas celebridades viveram um relacionamento entre 2012 e 2013. O namoro é referenciado no primeiro "1989", em canções como "Styles" e "Out of The Woods". De acordo com os "swifties", como são chamados os fãs da cantora, o affair aparece novamente nas composições. Publicações no X (Twitter) apontam referências e semelhanças entre os versos e a história de "Haylor" - nome dado ao antigo casal. Harry Styles em "Is It Over Now? (Taylor's Version)” Um dos pontos destacados pelos internautas é que a nova letra de Taylor faz alusão a "From The Dining Table", música lançada por Styles em 2017. "Acordei com uma mulher que parece com você/ Eu quase disse o seu nome", escreveu o cantor britânico. Já "Is It Over Now? (Taylor's Version)" menciona: "Quando você perdeu o controle/ Sangue vermelho, neve branca/ Vestido azul em um barco/ Sua nova garota é meu clone/ E você achou que eu não te vi?". something about the lyrics of is it over now? and now that we don’t talk compared to from the dining table… #1989TaylorsVersion pic.twitter.com/NXdzyfAx8c — bianca (@evermorIey) October 27, 2023 O trecho menciona outros episódios do namoro, como o acidente sofrido por Styles em uma viagem realizada pelos dois e que também é mencionado em "Out Of The Woods".