Com Caio Blat, adaptação de ‘Grande Sertão’ ganha trailer; assista

Com direção de Guel Arraes, "Grande Sertão" é uma adaptação da obra literária de Guimarães Rosa

Adaptação do romance de Guimarães Rosa, “Grande Sertão” ganhou primeiro trailer oficial nesta sexta-feira, 27. Com direção de Guel Arraes, o longa-metragem chega aos cinemas brasileiros a partir de maio de 2024.

Protagonizado por Caio Blat, o filme acompanha a trajetória de Riobaldo, professor que ingressou no bando por amor a Diadorim (interpretada por Luisa Arraes).

Além do casal de atores, o filme inspirado no clássico da literatura brasileira traz no elenco nomes como Rodrigo Lombardi, Luís Miranda e Eduardo Sterblitch.