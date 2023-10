Festival Rock the Mountain: veja programação com horário de shows

A oitava edição do Festival Rock The Mountain ocorre em dois finais de semana, nos dias 4, 5, 11 e 12, em Itaipava, Petrópolis, no Rio de Janeiro. O evento conta com grandes nomes da música brasileira, como Alcione, Iza, Maria Bethânia, Marina Sena e Vanessa da Mata.

O festival tem como principal proposta promover uma experiência única com muito astral para um público especial em meio à natureza. Além disso, o evento reúne juventude, modernidade, sustentabilidade, liberdade, estilo, diversão e gastronomia, tudo isso embalado pela música.

