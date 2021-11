Marília Mendonça ensaia com Maraisa em vídeo publicado por Maiara

Irmãs Maiara e Maraisa tinham projeto "Patroas" com a cantora, que morreu em acidente de avião; vídeos mostram ensaio da música "Presepada" com Marília Mendonça

A cantora Maiara, da dupla com Maraisa, publicou em seu perfil no Instagram uma série de vídeos de um ensaio com Marília Mendonça, que morreu em um acidente de avião no começo deste mês. Nas imagens, Marília e Maraisa fazem ajustes em uma canção.

Sobre o assunto Morte de Marília Mendonça: o que se sabe até hoje sobre o acidente de avião

Mãe de Marília Mendonça: filho da cantora ainda não sabe do acidente

A gravação é da música "Presepada", que estreou em outubro. As irmãs faziam parte do projeto "Patroas" com a cantora. Na publicação, Maiara explica: "Como foi feita a 'Presepada'".

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Maiara (@maiara)





As três estavam com uma turnê programada para 2022, com apresentações em Belo Horizonte, Brasília, Rio de Janeiro e São Paulo. Maiara e Maraisa seguirão com os shows.

Mais sobre Marília Mendonça

Sobre o assunto Morte de Marília Mendonça: relembre outros artistas que morreram no auge

Prefeita propõe colocar nome de Marília Mendonça no hospital onde cantora nasceu

Marília Mendonça: avião que caiu era de Henrique e Juliano até 2020

Piloto do avião de Marília Mendonça teria comunicado duas vezes que iria pousar

Morte de Marília Mendonça pode ter sido instantânea na queda do avião, aponta legista

Henrique chora ao lembrar de Marília Mendonça durante 1º show após acidente

Luciano Huck se desculpa por fala gordofóbica em homenagem a Marília Mendonça

Tags