Luciano Huck se desculpa por fala gordofóbica em homenagem a Marília Mendonça

O apresentador Luciano Huck, do 'Domingão com Huck', se retratou no programa de hoje, 14, após acusações de gordofobia atribuídas a ele no domingo passado (dia 07/11), em uma homenagem realizada para a cantora Marília Mendonça, vítima de um acidente aéreo.

Toda a polêmica aconteceu quando Huck relembrou a última vez que viu Marília Mendonça e suas amigas Maiara e Maraísa, e comentou sobre o peso das cantoras. "Estava lembrando agora. Faz três semanas que eu estava com as três no palco. Três semanas. Na verdade vieram só metade das três no palco, porque estavam as três magrinhas", afirmou o apresentador.

Após receber muitas críticas, Luciano Huck se desculpou no início do programa de hoje, enquanto conversava com os cantores Alexandre Pires e Seu Jorge. "Eu falei algo e, no momento seguinte já estava arrependido. O mundo tá melhorando tanto, da gente estar avançando em tantas questões", se explicou o apresentador.

Além de se desculpar pelo ocorrido, Huck ressaltou a importância de debater o tema. "Tem assuntos que a gente não deve falar mais. E falar sobre estética, tanta gente sofreu ao longo da vida sobre estética, sobre o que você deve ser ou não. A gente não deve mais falar de estética. Cada um deve ser como quer", afirmou Huck.

"Peço desculpas por eu ter feito um comentário sobre isso. Não farei mais", finalizou Huck, dando continuidade à atração.

