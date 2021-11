Uma semana sem Marília Mendonça: veja tudo que aconteceu desde sexta, 5

Após a morte da cantora Marília Mendonça na última sexta-feira, 5, as consequências da tragédia continuam a repercutir na imprensa e nas redes sociais. Há uma semana, ela e outras quatro pessoas foram vítimas de um acidente de avião.

Desde então, ela recebeu homenagens de artistas e jogadores de futebol, além de ter sido agraciada na categoria que estava competindo no Prêmio Multishow. Ainda há, porém, questões que envolvem a guarda de seu único filho. Entenda o que aconteceu durante esses sete dias:

sexta-feira, 5

Marília Mendonça e mais quatro pessoas morreram em queda de avião na tarde da sexta-feira, 5, em Minas Gerais. Acidente aéreo aconteceu em área de cachoeira, a caminho de Caratinga, em Minas Gerais, onde ela se apresentaria naquela noite. Estavam no voo com a artista: o piloto e copiloto, que não tiveram seus nomes revelados, o produtor Henrique Ribeiro e seu tio e assessor Abicieli Silveira Dias Filho.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

sábado, 6

O advogado Luiz Maurício indicou que o caderno em que Marília Mendonça costumava anotar ideias para novas composições foi encontrado no lugar do acidente. Sobre a possibilidade de utilizar as letras para gravações, comentou que ainda é necessário passar por avaliações. Os pertences foram enviados à família.

Entre as várias homenagens que recebeu, uma das que se destacaram foi a da Turma da Mônica, que publicou um desenho assinado pelo próprio Maurício de Sousa. A artista aparece ao lado do personagem Chico Bento, com a legenda: “Para Marília Mendonça. Aquela estrelinha lá no céu brilha mais toda vez que te vê".

domingo, 7

Marília Mendonça estava concorrendo na categoria de “Cantora do Ano”, no Prêmio Multishow 2021. Depois de pedidos dos fãs de outros artistas que competiam com ela, o evento decidiu prestar homenagens a artista e lhe conceder o grande prêmio sem passar pela votação oficial. A decisão foi tomada em acordo com os outros nomes que estavam disputando: Anitta, Ivete Sangalo, Iza e Luísa Sonza.

A “rainha da sofrência” também ultrapassou a quantidade de streams de Adele no Spotify e se tornou a mais escutada da plataforma de streaming, de acordo com informações divulgadas no domingo. Ela foi a responsável por 74 das 200 músicas mais escutadas do sábado.

segunda, 8

A Polícia Civil de Caratinga finalizou o recolhimento dos destroços do avião que acarretou na morte de Marília Mendonça. Houve a constatação de um cabo que estava enrolado em uma das hélices da aeronave, mas ainda não é possível afirmar as consequências disso.

No mesmo dia, a assessoria da cantora também se pronunciou sobre a primeira nota que foi divulgada, em que afirmava que a artista estava bem e tinha sido encaminhada para o hospital. A empresa afirmou que tinha recebido as informações de uma fonte confiável, até que esta logo confirmou a morte.

terça, 9

Marília Mendonça e a dupla Maiara & Maraísa comandavam o projeto “Patroas”, um álbum que estava previsto para se tornar uma turnê no próximo ano. Depois do acidente, a cantora sertaneja Maraísa confirmou que a tour continuaria.

"Temos uma tour das Patroas pra entregar! Marília Mendonça sempre fazendo tudo! Tô aqui revivendo cada áudio, cada referência… Rindo sozinha como ela sempre resolve tudo!", escreveu em seu perfil no Twitter. As apresentações começarão em março de 2022.

A dupla Zezé Di Camargo e Luciano também tinha um trabalho em parceria com a artista. Eles produziram a canção “Você Não É Assim”, que foi gravada junto com uma websérie. O cantor Zezé, então, disse que não comercializaria o especial audiovisual. O trabalho, que ainda não tinha sido visto pela cantora, será entregue a seus familiares.

quarta, 10

Ao falecer, Marília Mendonça deixou órfão seu filho, Léo, de quase dois anos. A criança era fruto de seu relacionamento com Murilo Huff, com quem estava separada há poucos meses. A assessoria confirmou que a guarda do menino será compartilhada entre o pai e a avó materna, Ruth.

A cantora também foi homenageada antes do início da partida de futebol entre o Fortaleza e o São Paulo, durante o Campeonato Brasileiro. Clipes dela foram exibidos nos telões do estádio, além de suas músicas de maior sucesso.

quinta-feira, 11

A próxima novela da TV Globo é “Quanto Mais Vida, Melhor”. O enredo começa com um acidente de avião e esta parte da história estava exposta nos comerciais exibidos pela emissora. Mas, com a morte de Marília Mendonça, a empresa retirou a cena dos vídeos publicitários em respeito à tragédia.



Podcast Vida&Arte

O podcast Vida&Arte é destinado a falar sobre temas de cultura. O conteúdo está disponível nas plataformas Spotify, Deezer, iTunes, Google Podcasts e Spreaker.

Tags