Marília Mendonça é homenageada no Castelão momentos antes de Fortaleza x São Paulo

A cantora Marília Mendonça foi homenageada momentos antes do início da partida entre Fortaleza e São Paulo, na noite desta quarta-feira, 10, na Arena Castelão, pela 31ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Clipes com imagens da artista foram colocadas nos telões do estádio e diversas músicas de sucesso foram tocadas.

Uma das principais vozes da música brasileira, a estrela sertaneja morreu aos 26 anos, em acidente aéreo no interior de Minas Gerais, na última sexta-feira, 5. Após a notícia, diversos atletas e clubes de futebol se manifestaram com notas de pesar, incluindo o Fortaleza.

“Aos familiares, amigos, fãs e apaixonados pela música, o Fortaleza EC deseja seus mais sinceros votos de pesar pela morte da cantora Marília Mendonça, dos integrantes de seu staff e da equipe de voo após um trágico acidente aéreo”, publicou o Tricolor do Pici nas redes sociais.







