Após morte de Marília Mendonça, Globo muda comercial de novela

A nova telenovela das 19h, "Quanto Mais Vida, Melhor!", estreia dia 22 de novembro na TV Globo e o enredo começa a partir de um acidente de avião. A história poderia ser só mais uma, em meio a tantas narrativas apresentadas nas novelas, mas o assunto se tornou mais sensível após a morte da cantora Marília Mendonça, em um acidente aéreo, na última sexta-feira, 5 de novembro. Por conta disso, a emissora decidiu tirar a cena que envolve a mesma tragédia dos comerciais em exibição.

Apesar da decisão, a novela ainda terá o acidente aéreo. "A partida de Marília Mendonça é uma fatalidade, ficamos profundamente tristes. E nesse momento tão próximo do ocorrido, o que conseguimos fazer foi não vincular as chamadas da novela às cenas do acidente. E esse trecho da trama é só um mote para os protagonistas irem ao céu e então retornarem para o desenrolar dos núcleos", declara Allan Fiterman, diretor artístico da trama.

Mauro Wilson, autor da novela, lamentou a morte da artista. "Se dependesse só da ficção, certamente Marília estaria viva. Mas a vida escreve roteiros ruins", ressalta. Ele ainda explicou o motivo pelo qual escolheu retratar um acidente de avião. "Eu precisava de um local em que quatro pessoas que não se conheciam sofressem uma fatalidade juntas, sem que elas, necessariamente, fossem culpadas. E mudar isso hoje seria impossível, porque é um assunto que passa pela novela inteira", comenta.

A novela chegou a passar por uma alteração em 2020, quando se chamava "A Morte Pode Esperar". Porém, devido às milhões de mortes causadas pela Covid-19, foi decidido mudar o nome para "Quanto Mais Vida, Melhor!". A produção, que começou a ser gravada em março de 2020, foi paralisada devido aos protocolos de segurança e finalmente será lançada na TV.

A trama é voltada para Paula (Giovanna Antonelli), Neném (Vladimir Brichta), Flávia (Valentina Herszage) e Guilherme (Mateus Solano), que após morrerem em um acidente de avião, recebem uma segunda chance da Morte (Marcella Maia), mas com uma condição: devem consertar suas vidas e, após um ano, apenas um deles morrerá definitivamente.

