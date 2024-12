Instagram perderá filtros personalizados no próximo mês; entenda

O Instagram deixará de ter filtros personalizados a partir do próximo mês. A funcionalidade não estará mais disponível do dia 14 de janeiro de 2025 em diante.

No anúncio, à época, a empresa alegou que buscava focar em produtos mais "úteis" aos usuários. "Esta decisão faz parte dos nossos esforços maiores para priorizar os produtos que acreditamos que melhor servirão às necessidades futuras dos nossos consumidores e clientes empresariais", disse a Meta no comunicado.

Filtros criados pela própria empresa seguirão disponíveis

Os filtros já existentes serão excluídos do Instagram. Criadores que desejem salvar as personalizações que desenvolveram devem fazer o download até a data-limite. Vídeos e fotos que utilizaram os filtros, no entanto, permanecerão na plataforma.

Os filtros criados pela própria empresa também seguirão disponíveis. Não foi informado pela Meta, no entanto, se há planos para criar novos estilos além dos já existentes.