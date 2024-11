Há 11 anos, homem procura HD jogado no lixo com R$ 4 bilhões em bitcoins

Na época, Howells se confundiu entre dois discos rígidos encontrados em sua gaveta e deixou que a esposa descartasse o que acreditava ser o objeto com menos valor. Após notar o erro, solicitou repetidas vezes ao conselho municipal para escavar um aterro sanitário na procura pelo HD perdido.

O conflito de James Howells com o Conselho Municipal de Newport, na Inglaterra, começou com uma perda valiosa. Há 11 anos, em 2013, o britânico perdeu cerca de R$ 4 bilhões em bitcoins ao acidentalmente jogar um antigo HD no lixo.

A recusa do grupo em conceder a solicitação se manteve por mais de uma década e acarretou em um processo movido pelo britânico. Em outubro de 2024, James Howells pediu £495.314.800 em danos (cerca de R$3,5 bilhões).

Os dados contidos no HD perdido incluem 8 mil bitcoins, com avaliação que chegaria a R$4 bilhões atualmente. Contudo, Howells afirmou não querer a quantia apenas para si, mas que doará 10% para projetos na comunidade local (a porcentagem inicial era de 25%).

“Eles (o conselho) estão, na minha opinião, retendo minha propriedade sem meu consentimento e não estão me permitindo procurá-la”, afirmou à BBC.

A opinião não é compartilhada pelo conselho municipal de Newport, que já declarou “um enorme impacto ambiental” proveniente de uma escavação no espaço.

Em 2021, James declarou à revista The New Yorker que “o objeto é encontrável”. “Só há uma certa quantidade de espaço. A quantidade de lixo é finita”.

Para encontrar o disco rígido, o homem empregaria uma equipe profissional com o objetivo de localizar a área apropriada de escavação no aterro Docksway.

Homem procura HD jogado no lixo: valor de bitcoins aumentou após vitória de Donald Trump

Com a vitória do candidato Donald Trump nas eleições presidenciais dos Estados Unidos, o valor de bitcoins e outras criptomoedas registrou alta. O motivo são as expectativas de que o novo governo seja favorável ao formato de tecnologia.

De acordo com o The Guardian, a “Dogecoin”, uma moeda-meme apoiada por Elon Musk, subiu até 150% em valor desde o dia das eleições e continuou a aumentar após anúncio de que o próprio Musk lideraria um novo departamento no governo Trump.