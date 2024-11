WhatsApp libera recurso de transcrição para áudios; veja como usar

WhatsApp lança recurso que permite transformar áudio em texto automaticamente no dispositivo. Empresa diz que privacidade será garantida

As transcrições de mensagens de voz são geradas diretamente no dispositivo para que “ninguém mais, nem mesmo o WhatsApp, possa ouvir ou ler suas mensagens pessoais”, afirmou o WhatsApp em seu anúncio.

O recurso pode estar desativado como padrão quando for lançado, mas pode ser ativado a qualquer momento acessando a opção “Conversas” nas configurações do WhatsApp e, em seguida, selecionando “Transcrições de mensagens de voz”.

Transcrição de áudio no WhatsApp: como usar

A transcrição de mensagens de voz foi projetada para ser simples e privada. O WhatsApp enfatiza que as transcrições são geradas inteiramente no dispositivo do usuário, garantindo que ninguém mais — nem mesmo o WhatsApp — possa ouvir ou ler suas mensagens.



