Mudanças no Instagram incluem limitação de conteúdo e restrições no bate-papo para menores de 16 anos

Meta deve impor restrições para adolescentes no Instagram Crédito: Reprodução/Adobe Stock

A empresa de tecnologia Meta anunciou uma série de mudanças para os usuários menores de 16 anos que acessam o Instagram. As chamadas “conta de adolescente” devem receber algumas restrições visando a proteção e a segurança dos menores de idade. As mudanças devem chegar ao Brasil em janeiro de 2025. Além das restrições sobre o conteúdo que será entregue para menores de 16 anos, haverá limitações sobre quem poderá entrar em contato com esses usuários. Outro recurso exclusivo para essas contas, é a possibilidade de escolher os tópicos disponibilizados na aba Explorar. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora As “conta de adolescente” serão incluídas automaticamente na nova configuração do Instagram e devem receber autorização dos pais para possíveis flexibilizações nas novas regras. As mudanças foram anunciadas na segunda-feira, 16, e devem ser disponibilizadas para os usuários de forma gradual.

Veja todas as novidades e mudanças implementadas pelo Instagram para crianças e adolescentes Contas privadas por padrão: Adolescentes devem aprovar ou recusar novos seguidores; Restrição de bate-papo: Adolescentes só poderão conversar com contas que já seguem ou estejam conectados; Conteúdo sensível: Adolescentes serão receberão limitações para a aparição de conteúdos considerados sensíveis como conteúdos violentos ou sexuais.

Interações com privações: Apenas contas que os adolescentes já seguem podem marcar e/ou mencionar eles no Instagram; Tempo de tela: Adolescentes receberão aviso sobre tempo de tela superior a 60 minutos. Modo noturno: Adolescentes terão as notificações desativadas no período das 22h até as 7h.