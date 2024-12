Spotify Wrapped: retrospectiva já tem data para ser liberada; confira

Desde sua estreia em 2016, o Spotify Wrapped tem sido um sucesso, apresentando um resumo musical personalizado do ano para cada usuário. Com gráficos e imagens, os ouvintes podem descobrir seus artistas e músicas mais ouvidos, além de outros dados interessantes sobre suas preferências musicais.

Em 2024, o evento promete uma experiência “mais rica”, com novas formas de conectar o público à plataforma de maneira mais pessoal, segundo informações do site do Spotify. Em 2023, mais de 200 milhões de ouvintes interagiram com o conteúdo do Spotify Wrapped.

Spotify Wrapped: como acessar?

Para acessar o Spotify Wrapped, basta abrir o aplicativo durante o período de lançamento (quarta-feira, 4 de dezembro). Normalmente, há um destaque na página inicial ou uma notificação que direciona o usuário para sua retrospectiva personalizada.

Além de conferir as estatísticas, é possível compartilhar o resumo nas redes sociais, celebrando o ano musical com amigos e seguidores.