Empresa cria pet tecnológico com IA para apoio emocional de pessoas

O Moflin, pet eletrônico da Casio, usa IA para proporcionar apoio emocional. Ele aprende com seu dono, tem emoções e evolui com o tempo; veja seu preço

O dispositivo, com aparência de um hamster , se move, tem emoções e se comporta como se estivesse vivo. O Moflin possui o que a própria empresa chama de “Mapa 2D Emotion Express”, o que significa que suas emoções mudam dependendo do ambiente e de como ele interage com seu dono.

A tecnologia de IA ajuda a decodificar, aprender e entender as palavras e movimentos do dono, traduzindo-os em emoções apropriadas e canalizando-as para o Moflin, para que ele possa agir de acordo com as necessidades do dono.

Pet tecnológico: evolução no tratamento

O Moflin evolui emocionalmente a cada dia. Nos primeiros dias, seu comportamento — seja ele, ela ou eles, dependendo da escolha do dono — pode parecer infantil.

Com o tempo, por volta de um mês, ele começa a expressar suas próprias emoções e se apegar ao dono. Sua personalidade se desenvolve de acordo com a forma como o dono o trata.