Sem filtro no Instagram? Meta anuncia fim de plataforma para criadores

A Meta é a empresa responsável pelo Facebook e pelo Instagram Crédito: Romain Talon / Adobe Stock

A Meta está encerrando todos os filtros faciais de criadores e efeitos no Facebook, Instagram e Messenger, junto com as ferramentas usadas para criá-los, até o dia 14 de janeiro de 2025. Isso inclui qualquer criador, marca ou terceiros, conforme anunciado pela empresa nesta terça-feira, 27. No entanto, os efeitos próprios da Meta continuarão a operar. A plataforma Meta Spark, que será desativada, é usada para criar filtros faciais populares em aplicativos como Snapchat ou TikTok, que fazem o usuário parecer mais velho ou como um personagem de desenho animado, além de jogos e anúncios. Meta usará postagens do Instagram para treinar IAs; VEJA como impedir



"Esta decisão faz parte dos nossos esforços maiores para priorizar os produtos que acreditamos que melhor servirão às necessidades futuras dos nossos consumidores e clientes empresariais", relatou o anúncio. Todos os vídeos que utilizaram efeitos criados por terceiros com base no Spark permanecerão no Facebook, Instagram e em mensagens enviadas pelo Messenger, conforme esclarecido pela empresa em seu serviço de perguntas sobre a mudança. Meta anuncia fim de efeitos: priorização em IA e metaverso

A Meta tem priorizado investimentos em produtos de IA e metaverso — um ambiente virtual compartilhado que a empresa aposta ser o sucessor da internet móvel.

CONHEÇA a economia do metaverso; LEIA MAIS "Com a decisão de encerrar a plataforma Meta Spark, também estamos transferindo recursos para a próxima geração de experiências, em novos formatos, como óculos", disse a empresa em seu anúncio. Em junho, foi reportado que a empresa estaria avaliando a compra de até 5% das ações da Ray-Ban, com a qual já desenvolve uma parceria de óculos inteligentes.