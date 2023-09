Seminário avalia como proteção de dados afeta grupos marginalizados

A apresentação foi realizada por Ivonisio Mosca, diretor de Políticas de Informática e Tecnologia da entidade. A palestra iniciou com um histórico legal da proteção de dados no Brasil , que, antes da LGPD, tinha o tema desmembrado em diversas leis.

Um exemplo é a falta de dados sobre a proporção de pessoas LGBTQIA+ na população. No Censo de 2022 foram excluídas perguntas sobre orientação sexual e identidade de gênero. Uma decisão da Justiça Federal chegou a determinar que estes temas fossem abordados no levantamento, mas acabou revertida . Sem estas estatísticas, órgãos de governo não podem dimensionar políticas públicas para esta população.

Sistemas de reconhecimento facial , por exemplo, têm precisão maior quando os rostos são de pessoas brancas, em comparação com outras etnias. Isto pode gerar de pequenos inconvenientes, como a dificuldade em acessar um aplicativo bancário, a problemas graves, como no uso destes sistemas na segurança pública.

Apesar de estes sistemas serem alimentados com informações disponíveis abertamente, as empresas responsáveis por eles não tornam públicas quais dados foram recolhidos e quais os critérios adotados para categorizar as informações - por vezes, usando a LGPD como pretexto para evitar a divulgação.

Deste modo, é difícil que organizações da sociedade civil ou entes governamentais investiguem denúncias sobre este enviesamento. Não apenas é negado o acesso aos dados, mas também ao código-fonte do sistema cujos resultados reforçam preconceitos.

Para Ivonisio, é preciso realizar duas mudanças na relação da sociedade com a LGPD. A primeira é entender que, embora a legislação possa proteger a privacidade de grupos marginalizados, também pode ser usada para invisibilizar a existência e demandas destes grupos.

A segunda envolve a abordagem do tema pelas empresas: a LGPD demanda que organizações tenham um profissional dedicado à segurança da informação, chamado em inglês de DPO (Data Protection Officer, "executivo de proteção de dados"). Como muitas não realizaram as adaptações com antecedência, é frequente que os DPOs não tenham conhecimento aprofundado do texto da lei e, buscando evitar as penalidades (e infrações), acabam adotando práticas excessivamente protetivas com os dados de usuários.

