Celular é companheiro inseparável? Conheça 10 lugares para não deixa-lo

Uso descontrolado do celular e deixá-lo em qualquer superfície pode trazer inúmeros problemas de saúde; saiba quais e como evitar

Usar o celular apoiado no colo quando está sentado pode ocasionar problemas na coluna.

É comum estarmos com o celular durante muitas horas do dia e colocarmos ele em todo tipo de superfície. Mas atenção: essa prática traz malefícios para a saúde ao facilitar contágios por microrganismos, insônia, queimaduras e até infertilidade.

O hábito também pode estar relacionado à infertilidade por exposição à radiação e aumento do calor local, caso mantenha o celular no bolso da frente por muitas horas.

Segundo a ciência, carregar o celular no bolso da calça pode causar ferimentos, em caso de impacto ou se o celular quebrar.

Usar o celular dentro do sutiã por algumas horas está relacionado, segundo algumas pesquisas, ao desenvolvimento de câncer de mama em mulheres jovens.

Consequentemente, dores locais surgem e podem evoluir para a chamada síndrome do pescoço de texto , uma lesão nessa região por esforço repetitivo.

Além disso, colocar o celular debaixo do travesseiro traz riscos de superaquecer e causar um incêndio ou choque fatal, principalmente se conectado ao carregador e em ocasiões de chuva.

Leia mais Celular roubado? Veja dicas de segurança se perder o aparelho

Sobre o assunto Celular roubado? Veja dicas de segurança se perder o aparelho

Onde não deixar o celular: No banheiro

O banheiro é um ambiente com bastante micro-organismos que podem contaminar o aparelho celular. E quem costuma usar o celular sentado no vaso sanitário, pode acabar desenvolvendo hemorroidas (inchaço e inflamação das veias ao redor do ânus e reto que causam dor e sangramento).