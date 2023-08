Segurança da Informação tem salários de R$ 38 mil e vagas sobrando; entenda

O setor de cibersegurança teve uma alta durante a pandemia e segue crescendo. Porém, a demanda é muito maior que o número de profissionais no mercado. Saiba mais sobre como ingressar na área

A segurança da informação tem sido bastante valorizada nas empresas, principalmente depois da pandemia de Covid-19, em 2020. Entretanto, a área enfrenta a falta de mão de obra qualificada, mesmo com altos salários. Segundo relatório do Google for Startups, o Brasil terá déficit de 530 mil profissionais de tecnologia até 2025.

O profissional da área de segurança da informação é responsável por gerenciar o setor de segurança de uma empresa, protegendo dados e informações sensíveis.

Segurança da Informação: Salários chegam a R$38 mil



A cibersegurança —ou segurança da informação — tem um plano de carreira muito amplo dentro das empresas, e o salário aumenta de acordo com a função.