Infogirl da UFC de Quixadá quer mais mulheres na TI

A 9ª edição do Inforgirl começa nessa sexta-feira (25), com uma programação dedicada às graduandas. Para participar deve-se realizar inscrição NESSE LINK até a quinta (24). É gratuito e o evento tem como objetivo aumentar a participação de mulheres na área de Tecnologia da Informação.

No sábado, o foco será nas alunas do Ensino Médio da região, “com apresentações de cursos por meio de rodas de conversa, palestras e oficinas”, explica o site do evento. As professoras Viviane Menezes (tutora do PET TI) e Andréia Libório (diretora do Campus da UFC em Quixadá), recebem as interessadas e abrem os trabalhos.

Palestras com o tema “O que eu gostaria de ter ouvido na graduação“ ministrado pela professora Graziela Simone, é exemplo da abordagem, mas também tem “Explorando as Áreas de Gerente de Produtos, UX e Full Stack“, com Hareta Alves, Lizie Sancho Nascimento e Marcela de Moura, em parceria com o Instituto Atlântico.