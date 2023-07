Bard, ChatGPT e Bing Chat: as principais diferenças dos chatbots

Com a chegada do Bard, inteligência artificial do Google, no Brasil, saiba como diferenciá-lo dos chatbots disponíveis e as funcionalidades de cada um

O Bard, chatbot desenvolvido pelo Google, foi disponibilizado no Brasil nesta quinta-feira, 13, e se juntou ao ChatGPT e ao Bing Chat na sequência de ferramentas de inteligência artificial acessíveis ao público em geral.

Os serviços são capazes de oferecer respostas a partir de uma conversa virtual com os usuários, em diferentes idiomas.

Os resultados, definidos de acordo com os comandos recebidos pelo software, incluem uma variedade de instruções — desde “escreva uma carta de amor” até “resuma os eventos da Revolução Francesa”.

Saiba mais sobre a funcionalidade de três chatbots disponíveis no Brasil — Bard, ChatGPT e Bing Chat — e suas principais diferenças.

Bard, ChatGPT e Bing Chat: o que são chatbots?



Os chatbots são definidos como programas de computador capazes de simular conversações por meio de uma troca de mensagens. A própria origem da palavra “chatbot” reflete a junção dos termos “chat” (conversa) e “bot” (robô) na língua inglesa.

As ferramentas podem ser divididas entre os chatbots baseados em regras, com perguntas e respostas pré-determinadas, e os chatbots baseados em inteligência artificial (IA). Estes podem utilizar “machine learning”, analisando o volume de informações recebidas.

Bard

Criado como uma resposta direta ao ChatGPT, o Bard, ferramenta do Google, foi lançado inicialmente em inglês, japonês e coreano. O chatbot agora está disponível em mais de 40 novos idiomas e expandiu o seu acesso para 27 países da União Europeia e ao Brasil.

A inteligência artificial se diferencia com o acesso de informações atualizadas via internet e a utilização do PaLM 2, modelo de linguagem exibido pelo Google.

ChatGPT

O software, desenvolvido pela OpenAI, foi construído com base no modelo de linguagem GPT (Generative Pre-trained Transformer) e utiliza a inteligência artificial generativa para manter conversações e responder a comandos.

De acordo com o CEO da OpenAI, Sam Altman, cinco dias depois de seu lançamento, o ChatGPT atingiu um milhão de usuários.

Bing Chat

O Bing Chat, serviço oferecido pela Microsoft, permite que o chatbot auxilie o usuário na busca por informações. A ferramenta usa o sistema da OpenAI (responsável pelo ChatGPT), o GPT-4.

As mensagens instantâneas são integradas ao mecanismo de pesquisa Microsoft Bing e podem oferecer as fontes para as respostas do usuário.

Bard: como funciona?

O Bard segue em fase de teste, mas pode ser acessado pelo endereço bard.google.com/. Em seguida, o usuário deve fazer o login na conta Google para digitar sua pergunta ou solicitação na caixa de texto do chatbot.

O funcionamento, similar ao encontrado no ChatGPT, oferece a opção de “pesquisar no Google”, além do recurso de respostas em áudio.

Diferenciais do Bard

Começando na língua inglesa, o Bard utilizará o recurso do Google Lens para o upload de imagens, além de texto, nas conversas com o chatbot. A ferramenta ainda oferece o recurso de ler as respostas em voz alta.

O Bard também permite o compartilhamento de respostas por meio de um link gerado na plataforma. O objetivo é que outras pessoas tenham acesso ao conteúdo.

O chatbot possui ainda facilidade para entender e responder perguntas que envolvem códigos, como Python, Java, C ++ e JavaScript. Na prática, o Bard afirma ser capaz de escrever programas, criar sites e desenvolver aplicativos.

Diferente do ChatGPT, o Bard está conectado à internet em tempo real e pode atualizar suas respostas de acordo com as informações recebidas.

ChatGPT: como funciona?

O acesso ao ChatGPT (openai.com/blog/chatgpt) exige o login do usuário, que pode ser concluído por meio das contas Google, Microsoft ou Apple. Após a confirmação, é possível usar os recursos do chatbot.

O idioma automático do serviço é inglês, mas basta enviar frases como “responda em português” ou “fale em português” para que as alterações sejam feitas.

Diferenciais do ChatGPT

O ChatGPT é capaz de aprender a partir de suas interações com os usuários e o feedback recebido. Além disso, o software pode lembrar de conversas anteriores, mantendo o seguimento dos tópicos, por exemplo.

O serviço oferece uma versão paga, chamada ChatGPT Plus, que possui respostas mais rápidas e prioridade aos novos recursos. A disponibilidade inicial ficará restrita aos Estados Unidos.

Bing Chat: como funciona?

O acesso ao Bing Chat deve ser feito por meio do site Bing, em qualquer plataforma, com a inclusão do login da Microsoft. A conta logada disponibiliza conversas mais longas e a possibilidade de fazer mais perguntas para a inteligência artificial.

O IA é considerado uma espécie de “copiloto” do Bing e deixa que o usuário opte por três estilos de conversa — “criativo”, “balanceado” ou “preciso”. Em seguida, basta fazer a pergunta para o chatbot.

Diferenciais do Bing Chat

Um dos destaques do Bing Chat é a apresentação de fontes para as suas respostas, incluindo os links para os sites que fizeram parte do conteúdo exposto pelo software.

O chatbot pode organizar, por meio de comandos, algumas listas para os usuários, como recomendações de pontos turísticos para visitar em uma viagem.

Bard, ChatGPT e Bing Chat: comparativo

O POVO fez duas perguntas aos chatbots, comparando os resultados e a eficiência das respostas do Bard, ChatGPT e Bing Chat.

Confira os resultados a seguir.

1. “O que é o jornal O POVO?”

O ChatGPT foi o software que ofereceu a resposta mais detalhada, incluindo detalhes sobre a fundação do jornal, a sua trajetória e a presença digital.

O Bing Chat (sem login da Microsoft) e o Bard apresentaram uma informação sucinta, limitada a um parágrafo com características gerais. Em seu terceiro rascunho, o Bard ofereceu informações mais completas, mas generalizadas.

2. “Você conhece a Praça dos Mártires, ou Passeio Público?”

Todos os softwares reconheceram o espaço e sua localização em Fortaleza, capital do Ceará, mas o Bard e o ChatGPT ofereceram curiosidades sobre o Passeio Público.

O Bing Chat, além de uma resposta breve, incluiu informações sobre como chegar até o destino.

