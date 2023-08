Três startups cearenses no cenário de Energy techs

O setor de energia solar cresceu mais de 623% nos últimos anos em todo o Brasil. Para 2023, a expectativa é que a capacidade de geração de energia solar cresça 42% em 2023, segundo estimativa da Absolar, Associação Brasileira de Energia Solar Fotovoltaica, chegando a 34 GW. Destes, 21,6 GW devem vir de pequenos e médios sistemas solares instalados nas casas de consumidores, pequenos negócios, propriedades rurais e prédios públicos — a chamada geração distribuída (GD) de energia.

Apesar dos números animadores, menos de 2% dos consumidores aptos a terem energia solar estão usufruindo da economia gerada pelas placas fotovoltaicas, o que significa dizer que ainda existe um grande volume de oportunidades para novos profissionais no mercado e muito espaço para explorar e apresentar soluções cada vez mais inovadoras.

Com a oportunidade pronta para ser explorada, 3 energytechs cearenses estão aperfeiçoando suas soluções para atender a demanda do mercado. Elas participam do Programa Delta-V, promovido pela aceleradora Casa Azul Ventures, que está acelerando 60 startups em todo o nordeste, sendo 29 delas do Ceará. Em uma jornada de 7 meses, todas as empresas participam de uma série de capacitações, mentorias e workshops com convidados de renome nacional e internacional no mercado de inovação.