Figurinhas no WhatsApp Web: como fazer usando versão do desktop

A versão do aplicativo de mensagens para o computador, o WhatsApp Web, oferece a opção de produzir figurinhas no próprio app; saiba passo a passo

As figurinhas no WhatsApp se tornaram parte da comunicação entre os usuários do aplicativo e adicionadas à função do programa no desktop. A possibilidade de criação pelo WhatsApp Web — sem apps de terceiros — não é recente e oferece personalizações.

WhatsApp Web: passo a passo para fazer as figurinhas

A imagem precisa estar salva no computador para que a ferramenta de criação do WhatsApp Web funcione. Em seguida, é possível cortar, adicionar emojis ou palavras, de acordo com o objetivo da figurinha.

Veja como produzir os seus stickers autorais na plataforma a seguir:

Veja o passo a passo para criação de figurinha nos tópicos 1 e 2 Crédito: Reprodução

1. Abra o WhatsApp Web no computador e escolha alguma conversa, clicando no símbolo do emoji

2. Após o clique, selecione o ícone que representa as figurinhas no aplicativo e escolha a opção “criar”

Espaço para personalização da figurinha no tópico 3 Crédito: Reprodução

3. Escolha a imagem salva no computador e comece a editá-la. É possível girar a sua posição, adicionar emojis, cortar e pintar

4. Ao criar a sua figurinha, salve o resultado pela versão do WhatsApp no celular ou clique na imagem e, em seguida, aperte o ícone “adicionar às favoritas”