Google Duet: rival do Microsoft Copilot tem vendas iniciadas

A Google anunciou a disponibilidade geral do Duet, plataforma de inteligência artificial corporativa da empresa. Os testes do serviço acontecem desde maio deste ano, e as vendas começaram nessa terça-feira, 29.

Há um ponto em comum entre ambos os sistemas, no entanto: o alto preço. A Microsoft já anunciou que o Copilot custará, mensalmente, US$ 30 (pouco mais de R$ 145, em conversão direta) por usuário. Com o lançamento dessa terça-feira, também foi revelado o preço do Google Duet: os mesmos US$ 30 mensais por pessoa.

Produtos voltados ao segmento corporativo, caso de Duet e Copilot, costumam ter como principal ponto de vendas o argumento de que aumentam o faturamento (ou reduzem os custos) do comprador proporcionalmente muito mais do que o preço cobrado.

Ambas as empresas prometem ganhos de produtividade significativos com as ferramentas, mas ainda não há informações que permitam afirmar com certeza que será o suficiente para compensar o valor.