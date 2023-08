Estudantes criam startup para evitar raptos em escolas

“O nosso professor e mentor, Sandro Mesquita, propôs que formássemos uma equipe para abordar uma problemática. A partir daí decidimos criar um sistema de reconhecimento facial que auxiliasse as escolas a prevenir casos de sequestro, devido aos frequentes desaparecimentos de crianças e adolescentes. Ao longo do processo, desenvolvemos o sistema visando ajudar as escolas a proteger suas crianças contra essas pessoas mal-intencionadas”, detalhou o estudante.

Estudantes dos cursos de Sistemas da Informação e Análise e Desenvolvimento de Sistemas do Centro Universitário Fametro (Unifametro) idealizaram um software que tem como objetivo amenizar os índices de raptos de alunos nas escolas. Intitulado “Projeto Duareira”, o software, que funcionará em colaboração com as câmeras das instituições, vincula o rosto de um aluno aos de seus respectivos responsáveis e emite rapidamente um alerta, com mensagem e foto, caso ele esteja saindo sozinho ou acompanhado por algum estranho.

Utilizando inteligência artificial, o sistema é capaz de reconhecer o aluno e o adulto que está acompanhando ele no horário de saída da aula e informa se o acompanhante foi previamente cadastrado no sistema. Caso a resposta seja negativa, a escola e os pais da criança são alertados automaticamente por meio de mensagem no aplicativo Telegram, SMS e e-mail com a foto do rosto do possível sequestrador.

Para o professor Sandro Mesquita, apesar do caráter social, o projeto tem grande possibilidade de virar produto e ser comercializado. “Observando o auto valor das câmeras comerciais com sistema de reconhecimento facial integrado, o projeto Duareira também é uma solução financeiramente acessível às escolas, uma vez que integra, por meio de um computador, as câmeras já instaladas, sem a necessidade de investimento em novos equipamentos, tornando mais acessível a tecnologia até mesmo para as escolas públicas”, afirmou. Segundo Fabrício, o software ainda está na fase alpha, passando por ajustes, dentre eles o teste de novas funcionalidades.

Dev Crafters é formada pelos estudantes Tarcísio Alex de Paula, João Batista Nogueira, Iasmin Campos Tabosa, Edson Breno Barros, Guilherme Ferreira Neto, Caio Nobre Silva, Matheus Marinho do nascimento, Ana Clara Fernandes, Guilherme da Silva Faxina, Miguel Gadelha Cavalcante, Antônio Weverton Gomes, Thiago da Conceição, Vittor Bruno do Nascimento, Fabrício Oliveira, Rodrigo Farias Silva, Pedro Henrique Cavalcante, Gabriel de Castro Coelho e José Gabriel de Oliveira, todos da Unifametro.