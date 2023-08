Android ganhará função de chips virtuais já presente no iPhone

Usuários de Android, no entanto, não têm opção similar. Ao usar um smartphone com eSIM, é necessário ir à loja da operadora para transferir a linha para um novo aparelho - não importando se a mudança vai ser para um chip físico, ou se o virtual será mantido.

Com quatro anos de atraso, esse processo pode mudar. Um programador divulgou no X (ex-Twitter), na semana passada, capturas de tela da funcionalidade de transferência de eSIM, que pode ser incluída no Android 14, a ser lançado oficialmente no próximo mês.

First look -

Google has already announced & working on the capability of transferring your eSIMs. Initiate transfer on current device, scan the QR displayed on other device on which you want to transfer it. Once scanned, you need to complete the process on your other device. pic.twitter.com/PmO2X4W1c9