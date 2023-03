Inteligência artificial fez fotos de Trump preso e papa de casaco

Imagens criadas pelo programa Midjourney circularam pela internet; foto do papa com jaqueta associada a rappers chegou a ser noticiada como verdadeira

Duas cenas que circularam nos últimos dias ganharam repercussão na internet. Em uma delas, o papa Francisco passeia usando um casaco "puffer"; em outra, uma série de imagens mostra o ex-presidente estadunidense Donald Trump fugindo da Polícia e, por fim, sendo detido. Ambos os episódios têm algo em comum: eles nunca aconteceram.

A foto do papa chegou a ser noticiada como verdadeira por grandes sites. A cena chamou atenção devido ao modelo do casaco, que usa penas de ganso no forro, ser conhecido pela associação à cultura hip hop. Ela havia sido publicada, originalmente, justamente em um fórum sobre imagens geradas por inteligência artificial.





No episódio das imagens do ex-presidente dos Estados Unidos, o próprio "autor" das imagens compartilhou a coletânea no Twitter. "Criando fotos de Trump sendo preso enquanto espero pela prisão de Trump", escreveu ele - o antigo chefe de Estado enfrenta um julgamento por ter supostamente subornado uma atriz pornô para manter em segredo um caso que ambos tiveram.

Making pictures of Trump getting arrested while waiting for Trump's arrest. pic.twitter.com/4D2QQfUpLZ — Eliot Higgins (@EliotHiggins) March 20, 2023





Ele foi além, pedindo para que o programa gerasse imagens de Trump sendo condenado, dentro de uma penitenciária e fugindo da prisão. O sistema criou fotos realistas de todas as cenas.





Inteligências artificiais geram fotos a partir de frases

As imagens do papa e do ex-presidente foram geradas por um sistema de inteligência artificial, o Midjourney. O programa cria fotos realistas a partir de solicitações em texto. Ao escrever "carro preto andando na chuva", por exemplo, a plataforma retornará uma série de retratos de automóveis naquela cor sob a condição climática - e nenhuma delas será verdadeira, por mais que aparente.

O Midjourney não é a única plataforma do tipo. O Dall-E, dos mesmos criadores do ChatGPT, é outra alternativa. Entre as mais conhecidas, há também o Stable Diffusion. O funcionamento de todas é similar, embora o nível de realismo varie dependendo da especialização de cada programa.

Estes sistemas funcionam através do chamado "aprendizado de máquina": eles são alimentados com centenas de milhares de imagens, e ensinados a reconhecer quais elementos estão nelas. Após isso, passam a criar as próprias versões, usando as fotos existentes como "inspiração". A mesma técnica pode ser usada para outros tipos de informação, como textos.

Conteúdos criados por inteligência artificial geram preocupação

Uma série de questões tem sido levantada nos últimos meses, conforme as plataformas de inteligência artificial se popularizam. Elas abrangem de questões éticas ao direito autoral.

Em setembro de 2022, um concurso de arte gerou polêmica ao premiar uma imagem criada usando o Midjourney. Apesar das discussões acaloradas, os organizadores da competição mantiveram a escolha dos jurados.

Durante as Eleições de 2022, técnicas similares foram usadas para criar vídeos falsos sobre candidatos à presidência. Os chamados "deep fakes" copiam o rosto e a voz de uma pessoa, permitindo que imagens irreais sejam compartilhadas como se fossem verdadeiras.

A chamada "inteligência artificial generativa" também recebe críticas pela origem dos materiais. Muitas vezes, imagens e textos usados para treinar os sistemas são protegidos por direitos autorais.

Enquanto críticos dos sistemas argumentam que as ferramentas seriam apenas uma forma elaborada de plágio, seus defensores pontuam que, se o trabalho dessas plataformas não pode ser considerado original, o mesmo valeria para qualquer artista que tenha usado referências de outras obras.

O problema alcança outras áreas: na França, a universidade Sciences Po proibiu que estudantes usem o ChatGPT, que cria textos, para fazer trabalhos. Até o momento, porém, a maioria dos governos e empresas segue sem regras a respeito do uso desses sistemas

