Conheça o cheasecake feito com ajuda de impressora 3D e lasers; veja vídeo

Cientistas da Universidade de Columbia, nos Estados Unidos, criaram um cheasecake com sete ingredientes utilizando uma impressora 3D, descartando o uso de fogão e microondas. O equipamento, além de imprimir, cozinha a massa com lasers de alta precisão.

Embora essa tecnologia de impressão de alimentos exista desde 2005, o esforço dos cientistas ocorre para ampliar as possibilidade de ingredientes, que geralmente são limitadas. Outra diferença da tecnologia atual, ela imprime e cozinha os ingredientes ao mesmo tempo.

Cozinha do futuro

A fórmula do cheesecake perfeito foi publicado na revista NPJ Science of Food, com o objetivo de discutir possibilidades de cozinha e o futuro da culinária controlada por softwares.

Um dos benefícios dessa tecnologia, segundo os engenheiros, está na capacidade de escolher com precisão o conteúdo de suas refeições, a partir do controle dos "cartuchos de alimentos".



Por outro lado, o alto preço das impressoras é uma desvantagem, além da deficiência nutricional por se tratar de um alimento processado, com adição de tintas comestíveis.

O uso de software para combinar e cozinhar ingredientes permite que um chef controle mais facilmente o teor de nutrientes de uma refeição, o que pode levar a refeições mais saudáveis e personalizadas", afirmam os autores.



