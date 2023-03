Papa Francisco vestido com casaco: entenda montagem falsa

Nas redes sociais, o registro do Papa dividiu opiniões. O look foi elaborado por uma inteligência artificial

Neste sábado, 25, imagem do Papa Francisco vestindo um casaco “puffer” no lugar da batina viralizou na internet. O look foi elaborado por uma inteligência artificial (IA).

A montagem foi publicada inicialmente na sexta, 24, em um fórum do Reddit.

Nas redes sociais, o registro dividiu opiniões. Enquanto alguns perfis ironizam a estética, outros afirmam que ele “entregou” estilo com a peça e os acessórios modernos.

“BREAKING NEWS! Papa Francisco aprova casaco para proteção de idosos em caso de queda acidental. É divino”, publicou um internauta.

A riqueza de detalhes nas imagens, ao mesmo tempo que surpreende, assustou os usuários no Twitter. Os perfis destacam que, com a evolução da IA, o real pode ser facilmente confundido com o fictício, sendo difundido como verdade.



Foto fake de papa Francisco com casaco vira meme nas redes sociais

No Twitter, a imagem criada por inteligência artificial rendeu uma série de memes. A peça foi até relacionada pelos internautas ao estilista Filippo Sorcinelli. E por viralizar no fim de semana do Lollapalooza, não faltaram comentários limebrando que o papa estaria pronto para lançar um próximo álbum.