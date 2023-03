TikTok pode ser banido nos Estados Unidos? Entenda

O aplicativo TikTok, febre entre a Geração Z, pode ter os seus serviços limitados nos territórios dos Estados Unidos. A motivação diz respeito a conflitos com a empresa-mãe do app, a chinesa ByteDance, e o uso de dados dos norte-americanos.

O presidente Joe Biden já havia proibido o uso do TikTok em dispositivos móveis de funcionários do governo federal, com exceções limitadas, no final de 2022. Anteriormente, a proposta de banimento do app por Donald Trump foi interrompida no tribunal.

Os vazamentos de áudios da empresa responsável pelo aplicativo, ByteDance, revelados no portal Buzzfeed, indicam que funcionários na China acessaram repetidamente dados privados (não-públicos) sobre usuários do TikTok nos Estados Unidos.

Em resposta, a porta-voz do TikTok, Hillary McQuaide, afirmou para a Forbes que a má-conduta de indivíduos não mais empregados “foi um uso indevido flagrante de sua autoridade para obter acesso aos dados do usuário”.

TikTok pode ser banido nos Estados Unidos? Futuro do aplicativo

Na prática, o banimento proibiria que a empresa ByteDance fizesse negócios nos EUA, bloqueando a hospedagem do TikTok nas lojas de aplicativos para dispositivos Android ou iOS.

De acordo com Sara Morrison, repórter do portal Vox, o uso do app não seria ilegal para os consumidores, mas o acesso seria dificultado.

“Mesmo que essa proibição não aconteça, há uma pressão crescente sobre a Apple e o Google para impor suas próprias proibições”, completa.

