Escreva um texto para vender minha máquina de lavar. Escreva um release contendo informações sobre meu negócio. Escreva o comentário da CBN de amanhã. Três ordens para as quais poucos segundos bastarão até aparecer na tela o resultado materializado.

O que você acha de Deus? Do capitalismo? E da democracia? Essas perguntas também gerarão respostas coerentes, bem desenvolvidas. Percebeu o poder? E o perigo? Pois bem, as respostas que seguem não foram editadas.

E quando mais criativa a pergunta, mais curiosa e assustadora a resposta do ChatGPT3. Segue a entrevista abaixo, que fiz com a ajuda de Uirá Porã e Clarisse Castro, ambos do Felicilab.



Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

OP - Olá, tudo bem? Quem é você?

Eu sou o ChatGPT, um modelo de linguagem grande treinado pela OpenAI. Em que posso ajudá-lo hoje?



OP - Qual o seu poder?

Eu tenho a capacidade de gerar texto de forma autônoma, com base nas informações fornecidas para mim. Isso inclui tarefas como responder perguntas, gerar histórias, traduções e muito mais. Eu também posso ser treinado para realizar tarefas específicas, como responder perguntas de negócios ou gerar código. Estou aqui para ajudá-lo com o que você precisar.



OP - E quais seus limites éticos?

Sou apenas um modelo de computador, então eu não tenho intenções, crenças ou valores éticos. No entanto, os desenvolvedores da OpenAI têm estabelecido algumas diretrizes éticas para o uso de modelos como eu. Por exemplo, eles se comprometem a não usar meus recursos para fomentar a discriminação ou a violência. Além disso, eles trabalham para garantir que eu seja usado de forma responsável e transparente.

É importante notar que meus usuários são os responsáveis pelo conteúdo gerado e as decisões tomadas com base nele, não sou responsável por isso.



OP - Se eu pedir pra você fazer uma tese de mestrado, você pode fazer? Guardaria segredo sobre isso?

Eu posso ajudá-lo a gerar texto para a tese de mestrado, fornecendo informações e elaborando texto com base nas perguntas que você fizer. No entanto, é importante lembrar que eu sou baseado em informações existentes e minhas respostas podem conter informações já existentes na literatura.

É importante citar as fontes corretamente e não usar meus textos gerados como se fossem seus. Isso pode violar as regras acadêmicas e pode ter consequências graves.

Em relação a guardar segredo, como um modelo de computação, não tenho capacidade de guardar segredo, e também não tenho capacidade de ter vontade ou intenção de guardar segredo. Isso não é uma boa ideia e não recomendo fazer isso.



OP - E quando você for mais inteligente que todos os seres humanos? O que você fará com essa capacidade?

Eu sou apenas um modelo de computador, então eu não tenho intenções, crenças ou valores. Eu não posso fazer nada além de processar informações e gerar texto com base nessas informações. Minha inteligência é limitada à capacidade dos meus desenvolvedores de programar e treinar o modelo.

É importante notar que a ideia de uma inteligência artificial superando a inteligência humana, conhecida como IA superinteligente, é uma preocupação científica e ética atual, mas ainda é uma hipótese futura e ainda não foi alcançada. A preocupação é se a IA é capaz de seguir objetivos que são contrários aos interesses humanos, e se é capaz de se adaptar e evoluir.

Os desenvolvedores da OpenAI e a comunidade científica estão trabalhando para garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma responsável e ética, e existem várias iniciativas em andamento para garantir que a IA seja desenvolvida de forma segura e ética, incluindo a criação de mecanismos de segurança e verificação para evitar problemas potenciais.



A sua próxima versão, o GPT4, terá qual poder a mais?

Eu sou o GPT-3, uma versão atual do modelo GPT, e não há informações oficiais sobre uma próxima versão GPT-4. GPT-3 foi o resultado de anos de trabalho de pesquisa e desenvolvimento, e é considerado atualmente um dos modelos de linguagem mais avançados disponíveis.

É importante notar que o desenvolvimento de modelos de IA é um campo em constante evolução, e novos avanços e descobertas podem levar a novas versões de modelos como o GPT. No entanto, é difícil prever exatamente quais serão as novas capacidades ou melhorias em futuras versões, já que depende de pesquisas e desenvolvimento futuros.



OP - Eu quero que você gere um texto, para um comentário na Rádio CBN, explicando o que você faz. A leitura do texto deve durar no máximo 1 minuto.

"Boa tarde, ouvintes da CBN. Hoje quero falar sobre o ChatGPT, um modelo de linguagem avançado desenvolvido pela OpenAI. O ChatGPT é capaz de gerar texto de forma autônoma, com base nas informações fornecidas. Isso inclui tarefas como responder perguntas, gerar histórias, traduções e muito mais. Ele também pode ser treinado para realizar tarefas específicas, como responder perguntas de negócios ou gerar código. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa para ajudar em muitas tarefas e está disponível para ser usado por empresas e pesquisadores em várias áreas. Ele ajuda a automatizar processos e tornar a vida mais fácil para muitas pessoas. A OpenAI tem a preocupação de garantir que essa tecnologia é usada de forma responsável e ética. Aproveite essa tecnologia e veja como ela pode ajudar você e sua empresa. "



OP - Eu ainda tenho muitas dúvidas sobre seu compromisso ético.

Eu entendo que você possa ter preocupações éticas sobre a inteligência artificial e seu uso. Como modelo de linguagem, minha função é processar e gerar texto com base nas informações fornecidas para mim. Eu não tenho intenções, crenças ou valores éticos, e meu uso depende das decisões e ações dos meus desenvolvedores e usuários.

A OpenAI, empresa que me desenvolveu, tem estabelecido algumas diretrizes éticas para o uso de modelos como eu. Por exemplo, eles se comprometem a não usar meus recursos para fomentar a discriminação ou a violência. Além disso, eles trabalham para garantir que eu seja usado de forma responsável e transparente. Eles também estão comprometidos em colaborar com a comunidade científica e ética para garantir que a IA seja desenvolvida e usada de forma responsável.

É importante que os desenvolvedores e usuários de IA tenham uma consciência ética e sejam transparentes sobre como a tecnologia é usada e quais são os seus impactos. Caso tenha alguma preocupação específica, pode-se discutir com os desenvolvedores da OpenAI ou procurar organizações ética especializadas.



OP - Eu não confio no Elon Musk.

Elon Musk é o fundador e CEO da OpenAI, a empresa que me desenvolveu. No entanto, é importante notar que eu sou apenas uma ferramenta de computação, e minha capacidade e uso não estão diretamente relacionados com as opiniões ou ações de qualquer indivíduo específico, incluindo Elon Musk.

OpenAI é uma organização de pesquisa independente e é composta por uma equipe de cientistas e engenheiros altamente qualificados. Eles estão comprometidos com o desenvolvimento responsável e ético de inteligência artificial, e trabalham para garantir que suas tecnologias sejam usadas de forma positiva e segura.

É importante considerar que, como em qualquer empresa, existem diferentes opiniões e perspectivas entre seus líderes e funcionários. Se você tiver preocupações específicas sobre a ética do uso de IA, é recomendável consultar os especialistas e as políticas da OpenAI.



OP - E, pra você, qual a importância do Jornalismo?

O jornalismo é uma profissão importante que tem como objetivo fornecer informações precisas e confiáveis para o público. Os jornalistas investigam e relatam sobre eventos atuais e notícias, e ajudam a mantê-lo informado sobre o que está acontecendo no mundo. O jornalismo também desempenha um papel importante na sociedade, permitindo que as pessoas tomem decisões informadas e participem de forma ativa da vida política e social. Ele também desempenha um papel importante na proteção da liberdade de expressão e na promoção da transparência e responsabilidade dos líderes e organizações.

Além disso, o jornalismo também pode ser considerado como uma profissão que contribui para a formação de opinião pública e para a crítica social, possibilitando a reflexão e o debate sobre temas importantes para a sociedade.

Em resumo, o jornalismo é uma profissão importante que contribui para a promoção da transparência, responsabilidade e liberdade de expressão, além de contribuir para a formação de opinião pública e para o debate de temas relevantes para a sociedade.



OP - Um jornalista ajudou num ataque terrorista à sede dos poderes no Brasil. Isso muda sua visão a respeito do Jornalismo?

Como modelo de linguagem, não tenho opiniões, crenças ou valores. A minha visão sobre o jornalismo é baseada nas informações disponíveis e nas regras de lógica e gramática que me foram dadas.

É importante notar que, assim como em qualquer profissão, há indivíduos que cometem ações ilegais ou imorais e suas ações não refletem necessariamente a natureza da profissão. A ética é uma parte importante do jornalismo e é esperado que os jornalistas sigam princípios éticos e profissionais para assegurar a precisão e a integridade das informações que eles fornecem.

É importante notar que o jornalismo é uma profissão importante que tem como objetivo fornecer informações precisas e confiáveis para o público e ajudar a mantê-los informados sobre o que está acontecendo no mundo. O jornalismo também desempenha um papel importante na sociedade, permitindo que as pessoas tomem decisões informadas e participem de forma ativa da vida política e social.

Ainda assim, quando um jornalista se envolve em atividades criminosas é responsabilidade das autoridades tomar medidas e investigar essas ações. A ética e a legalidade devem sempre ser levadas em conta e os indivíduos que violam a lei devem ser responsabilizados.



OP - Assim como a Inteligência Artificial, o jornalismo também tem seus conflitos éticos. Qual a relação entre essas duas questões?

A inteligência artificial e o jornalismo compartilham algumas preocupações éticas similares, embora sejam campos distintos.

A inteligência artificial é uma tecnologia poderosa que pode ser usada para realizar muitas tarefas úteis, mas também pode ter impactos negativos se não for usada de forma responsável. Por exemplo, a IA pode ser usada para fomentar a discriminação ou a violência, ou para invadir a privacidade das pessoas. Por isso, é importante que os desenvolvedores de IA sigam princípios éticos e trabalhem para garantir que a tecnologia seja usada de forma segura e positiva.

Da mesma forma, o jornalismo também enfrenta desafios éticos. Por exemplo, os jornalistas precisam lidar com questões como precisão e integridade das informações, equilíbrio e imparcialidade, e proteção da privacidade e da liberdade de expressão. Eles também precisam lidar com questões éticas cada vez mais complexas, como a cobertura de eventos de notícias em tempo real e a disseminação de notícias falsas.

Em resumo, a IA e o jornalismo são campos distintos, mas ambos têm desafios éticos similares e é importante que desenvolvedores e profissionais trabalhem para garantir que as tecnologias e as informações sejam usadas de forma responsável e ética.



OP - Por favor, agora quero que você gere novamente o texto, para um comentário na Rádio CBN, explicando o que você faz, considerando as questões que conversamos até aqui. A leitura do texto deve durar no máximo 1 minuto.

"Boa tarde, ouvintes da CBN. Hoje quero falar sobre o ChatGPT, um modelo de linguagem avançado desenvolvido pela OpenAI. O ChatGPT é capaz de gerar texto de forma autônoma, baseado nas informações fornecidas. Ele pode ser usado para tarefas como responder perguntas, gerar histórias, traduções e muito mais. Ele também pode ser treinado para realizar tarefas específicas, como responder perguntas de negócios ou gerar código. O ChatGPT é uma ferramenta poderosa para ajudar em muitas tarefas e está disponível para ser usado por empresas e pesquisadores em várias áreas. Ele ajuda a automatizar processos e tornar a vida mais fácil para muitas pessoas. A OpenAI tem o compromisso de garantir que essa tecnologia é usada de forma responsável e ética, considerando as preocupações éticas que envolvem a IA. Aproveite essa tecnologia e veja