Microsoft lança óculos de realidade mista no Brasil com valor de quase R$ 60 mil

As possibilidade de uso do equipamento são diversas, desde utilizá-la para conversar com outro profissional em ambientes distantes, até cirurgia remota, treinamento em indústrias

A Microsoft lançou nesta quarta-feira, 22, os óculos de realidade mista HoloLens 2 no Brasil. O dispositivo, equipado com câmeras e sensores, tem a intenção de atender a indústrias, hospitais e escolas trazendo mais eficiência e produtividade para empresas.

O equipamento chega ao País com um atraso de quatro anos em relação ao lançamento internacional, em 2019, com custo inicial de US$ 3.500 (cerca de R$ 18.400). De acordo com a empresa, o produto chegou atrasado ao mercado brasileiro devido à pandemia de Covid-19.

Bolsas para brasileiros nas melhores universidades do mundo

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O HoloLens está disponível em duas versões: Industrial Edition, adaptada para ambientes limpos e voltados para uso profissional, no valor de US$ 10.973, aproximadamente R$ 57.446, na cotação atual. Na versão convencional, por sua vez, utilizado em aplicações gerais, está com custo de US$ 7.729, cerca de R$ 40.499.

O que é HoloLens 2

O óculos de realidade mista HoloLens 2 é um dispositivo que permite aos usuários a interação do mundo digital em meio ao real com as mão livres. Mesmo com a visão e audição presentes, ele também é capaz enxergar elementos digitais (hologramas). Por isso, a utilização do termo "misto", pois mistura o mundo físico com o digital.

As possibilidade de uso do equipamento são diversas, desde utilizá-la para conversar com outro profissional em ambientes distantes, até cirurgia remota e treinamento em indústrias.

"Com essa novidade, reforçamos nosso posicionamento de trazer soluções inovadoras para ajudar os clientes no Brasil a fazer mais com menos. As possibilidades do uso da realidade mista com o HoloLens 2 são imensas e seguiremos investindo em tecnologias que possam contribuir para melhorar a vida das pessoas e ajudar as empresas a crescer com inovação, otimização e de maneira sustentável", disse Marcondes Farias, diretor de produtos de Dynamics 365 e Power Platform da Microsoft Brasil.