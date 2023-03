Quer trabalhar com o ChatGPT? O chatbot indica seis profissões

A inteligência artificial foi consultada pelo O POVO para listar novas opções de emprego que surgiram com a sua chegada; confira carreiras com o ChatGPT

O ChatGPT (sigla para “Generative Pre-Trained Transformer”) é uma ferramenta de inteligência artificial (IA) da empresa Open AI. O chatbot é capaz de manter conversações sobre tópicos diversos, inclusive responder aos questionamentos dos usuários.

A ferramenta, lançada no final de novembro, alcançou 100 milhões de usuários ativos em dois meses de funcionamento, segundo informações da revista Forbes.

Em resposta ao jornal O POVO, o ChatGPT apresentou seis opções de carreiras que podem surgir ou se tornarem mais requisitadas a partir da inteligência artificial, como a de analista de dados e gerente de projetos de chatbot.

Quer trabalhar com o ChatGPT? Veja seis profissões indicadas pela ferramenta

Confira a lista do chatbot da Open AI sobre os profissionais que poderão trabalhar lado a lado com o ChatGPT.

Especialista em treinamento de chatbots

A inteligência artificial acrescenta que esses profissionais podem ser responsáveis por treinar e ajustar o ChatGPT para diferentes aplicações e setores.

Especialista em desenvolvimento de chatbot

Os responsáveis poderão trabalhar na criação de chatbots personalizados e na integração com sistemas empresariais.

Analista de dados

O chatbot indica que o seu uso pode gerar uma enorme quantidade de dados. O trabalho dos analistas seria a interpretação e utilização das informações recebidas, auxiliando na melhoria da experiência dos usuários e na eficácia do ChatGPT.

Gerente de projetos de chatbot

Os profissionais coordenarão a implementação de chatbots em empresas e organizações.

Especialista em atendimento ao cliente

O chatbot afirma que pode ser utilizado como forma de melhorar o atendimento ao cliente. De acordo com a resposta do ChatGPT, os especialistas na área podem se tornar ainda mais valiosos para as empresas.

Especialista em marketing digital

Segundo a inteligência artificial, o uso do ChatGPT em campanhas de marketing digital para melhorar a interação e a comunicação com os clientes é uma das opções capazes de exigir um profissional da área.

Quer trabalhar com o ChatGPT? Levantamento de empresa elege dez profissões

O PageGroup, empresa de consultoria especializada, indicou dez profissões que poderão surgir a partir da popularidade do ChatGPT.

O estudo foi auxiliado pelo próprio chatbot, além de análises feitas por especialistas, para compor opções sobre os empregos do futuro. Entre os exemplos, a consultoria destaca as posições de técnico e de analista de chatbot (programa que simula conversações).

Confira a lista completa:

Gerente de Chatbot (robô conversador)

Desenvolvedor de Chatbot

Técnico de Chatbot

Analista de Chatbot

Especialista em Inteligência Artificial

Designer de experiência do usuário de Chatbot (UX Designer)

Consultor de Chatbot

Engenheiro de Dados para Chatbot

Desenvolvedor de Modelos de Aprendizado de Máquina para Chatbot

Pesquisador de Chatbot

