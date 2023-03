20 mulheres para seguir na tecnologia, segundo Dayrus

Daryus apresenta seu Top 20 Women to Follow. Saiba quem são as mulheres na TI a serem seguidas nessa edição.

O Top 20 Women to Follow, ranking da Dayrus que destaca mulheres que são referências nas áreas de Cibersegurança, Cyber Threat Intelligence, Forense Digital, Gestão de Riscos, Gestão de Crise e Continuidade de Negócios, Privacidade de Dados, Compliance, Segurança da Informação, Governança e Gestão de TI, está no ar. A iniciativa visa homenagear as profissionais e inspirar o público feminino a ingressar ou seguir na carreira de tecnologia.

As indicações das mulheres foram realizadas por meio de um formulário divulgado no mercado, por comunidades femininas e pelas próprias profissionais que atuam no setor. A seleção passou por uma curadoria interna dos profissionais do Grupo Daryus. No relatório, é possível acompanhar as histórias de três líderes de comunidades femininas, além da lista das 20 mulheres mais votadas.

“É a segunda edição dessa iniciativa que tem como objetivo fomentar profissionais mulheres no mercado de trabalho e destacar suas competências e contribuições para a comunidade”, ressalta Nadia Guimarães, COO e CO-Fundadora do Grupo Daryus. De acordo com Nadia, essa lista é um reflexo da cultura interna da empresa que possui lideranças femininas, com conhecimento em suas áreas de atuação e longa experiência no mercado.

Mulheres na área de TI

O público feminino está cada vez mais ingressando na área de tecnologia. De acordo com dados de uma pesquisa realizada pelo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED), a presença de mulheres no mercado de TI cresceu 60% nos últimos cinco anos.

Sobre atuar na área de tecnologia Andréa Thomé, Líder Brasil da WOMCY e Especialista em Cibersegurança e Governança, afirma que “a busca pela evolução contínua, a decisão de me tornar referência e exemplo para outras mulheres e a paixão por ajudar o próximo com o conhecimento adquirido foram os pilares para continuar me desenvolvendo e apoiando a comunidade”.

Já para Paula Papis, Security Delivery Senior Manager na Accenture, CO-fundadora da Comunidade Cybersecurity Girls BR e Especialista em Cibersegurança, é gratificante contribuir e fazer a diferença. “Apesar da dupla jornada para conciliar o trabalho com a comunidade Cybersecurity Girls, o que envolve esforço e dedicação, ver as participantes das mentorias descobrindo a paixão pela cibersegurança e alcançando sucesso é o meu maior orgulho e a maior motivação para seguir em frente”.

Incentivar outras mulheres é o que motiva a Camila Ishikawa, Leader of Women in BCM Latin America – DRII, e Especialista em Continuidade de Negócios. “O que me inspirou e inspira na Gestão de Continuidade de Negócios e Gestão de Crises é justamente o que esse conhecimento pode trazer estrategicamente para as empresas. Para mim foi um grande orgulho quando pude casar esse conhecimento com o desenvolvimento de outras profissionais mulheres na área, com a comunidade WBCM DRI Women”.

Conheça o ranking TOP 20 WOMEN TO FOLLOW

- Grazielle Viana: Diretora Executiva na M2 Cloud & Security

- Bruna Fabiane da Silva: Profa. CIPM - CDPO IAPP e da trilha DPO Exin, Consultora de Conformidade LGPD e - ISO 27001-27701

- Mônica Villani: Especialista em LGPD, Direito Digital, Privacidade e Proteção de Dados

- Liliane Scarpari: Technology Specialist na Microsoft

- Milene Barros: Gerente de Segurança da Informação na MRS Logística

- Fabiana Tanaka: Diretora de Cibersegurança e Privacidade de Dados na Leroy Merlin

- Adrianne Lima: Advogada Direito Digital, Proteção de Dados e Diretora do Comitê Jurídico ANPPD

- Dayane Miranda: Analista de Segurança da Informação na MRS Logística

- Larissa Borriello: Compliance Officer, Ethical Corporate Investigations

- Anielle Martinelli: Head de Privacidade de Dados, DPO Grupo Guararapes na Riachuelo

- Meirylene Avelino: Analista de Segurança da Informação na Globo

- Gabriela Salles: Cybersecurity Architect na Banco BV

- Marcela Luci Formighieri: Gestora de Segurança da Informação

- Marianna Rosa: Coordenadora de Segurança da Informação na Midway

- Fernanda Nones: Data Protection Officer na DPO RD Station

- Andrea Fabrete: Coordenadora de Segurança da Informação Red Team na Raízen

- Vanessa Giarone: Gerente de Segurança da Informação na Clavis

- Alessandra Monteiro Martins: Data Protection Manager NTT DATA Europe & Latam e VP IBRASPD

- Ana Moura: Especialista em Forense Digital, Coordenadora de pós-graduação Forense Digital e Investigação Cibernética no IDESP

- Daniela Aggio: Diretora de Forensic e Investigações Corporativas na ICTS Protiviti