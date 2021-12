The Developer's Conference se apresenta como a maior conferência de comunidades de tecnologia do Brasil. Também chamada de TDC Future, traz para seu entorno profissionais, empresários e diversos players do mercado de TI.

O evento já ocorreu. Foi no final de novembro e começo de dezembro, mas construiu muito conhecimento visando o futuro. E é isso que nos interessa. Conhecimento. Futuro.

Dessa forma na live do O POVO Tecnologia dessa quarta, 29, a última do ano, nós vamos olhar para o amanhã naquilo que mais tangencia com as aspirações e preocupações, individuais, sociais, mercadológicas e do estado de direito que é a T.I. e o mercado para 2022.

Quem participa conosco, então, são Yara Mascarenhas e Bruno Souza, respectivamente, CEO e Mentor do TDC. Começa 17:30 em ponto,

Quais as áreas mais valorizadas? Quais os maiores desafios? O capital do intelectual do século XXI no Brasil está em terreno fértil?



