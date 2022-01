Equipe invade iPhone 13 Pro em apenas 15 segundos e fica milionária

Um grupo chinês de tecnologia invadiu o atual sistema operacional da Apple, iOS 15, em apenas 15 segundos. O software estava instalado no mais novo smartphone da empresa, o iPhone 13 Pro, e como premiação, os "hackers" da Kunlun Lab levaram para casa o prêmio de US$ 180 mil, cerca de R$ 1 milhão na cotação atual.

A invasão fez parte da competição Tianfu Cup, que ocorre anualmente na China. Além da Kunlun Lab, os representantes da Team Pangu receberam US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,7 mi) por terem conseguido o feito de hackquearem o dispositivo à distância. Por motivos de segurança dos usuários, as falhas só vão poder serem expostas na web após a empresa solucionar o problema.

É motivo para preocupação?

Pode até ser que você, usuário da Apple tenha ficado um tanto quanto preocupado, mas a resposta é: não precisa, pelo menos não por esse motivo. Acontece que as falhas que foram encontradas no iOS 15, que culminaram na invasão do iPhone 13 Pro, não foram divulgadas na internet. Elas foram enviadas à Apple para que atualizações fossem feitas.

Este, inclusive, é o principal objetivo da Tianfu Cup. Com as falhas descobertas pelos hackers na competição, as empresas recebem um relatório que servem de norte para a resolução de bugs e defeitos nos sistemas operacionais. Também passaram por testes os sistemas Windows 10, Google Chrome e Adobe PDF Reader.

