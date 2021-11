CPBR13: em formato híbrido, Campus Party Brasil 2021 vai até segunda, 15

Feira de tecnologia chega à 13ª edição com programação online e presencial; dois primeiros dias terão espaços online, enquanto restante da programação será híbrida

Em sua décima terceira edição, a Campus Party Brasil voltará a receber campuseiros presencialmente. Adiada em 2020 devido à pandemia de Covid-19, a tradicional feira de tecnologia começou na quinta-feira, 11, com epaços online, e terá programação híbrida a partir do sábado, 13.

Devido às restrições vigentes no estado de São Paulo, onde acontece o evento, serão somente 3 mil ingressos para os espaços presenciais. O acapamento, marca da Campus Party, terá apenas 700 vagas este ano.

Programação Campus Party Brasil 2021 tem eventos presenciais e online

Ao todo, a CPBR13 terá mais de 180 eventos na programação, em sete palcos principais, além dos espaços paralelos. Até a sexta-feira, 12, 43 conferências acontecem de forma totalmente virtual, em três palcos (Joy Of Life, New Horizons e Uhull).

Há ainda eventos especiais. O campeonato de Free Fire, dividido nas categorias Junior (12 a 15 anos, com presença obrigatória de professor) e College (16 anos ou mais) ocorre de forma online nas etapas eliminatórias, com finais presenciais no dia 15 de novembro.

Para empresas em fase de implementação, as competições Startup 360º e Maratona de Negócios apresentarão capacitações em parceria com o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae). O objetivo é fomentar o mercado local de startups e incentivar o empreendedorismo.

A Prefeitura de São Paulo, apoiadora do evento, terá um palco dedicado para palestras e atividades sobre tecnologia e inovação. Cultura maker e drones também têm palcos próprios, com atividades e competições.

Já adiantando a próxima edição, CPBR14, na abertura do evento serão dados mais detalhes sobre o calendário da Campus Party para 2022. À exceção de 2020, devido à pandemia, a Campus Party Brasil acontece anualmente em São Paulo desde 2008.

