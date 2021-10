Black Friday de 2021: a mais digital de todos os tempos

A Black Friday 2021 será daqui a pouco mais de um mês. Em 2020, houve um aumento considerável no faturamento, em relação ao ano anterior. Segundo uma pesquisa da E-bit/Nielsien, o varejo brasileiro deve movimentar R$110 bilhões de reais este ano.

Segundo o Behup, Pesquisa Retomada do Consumo 2021 para Inteligência de Mercado Globo, 80% dos consumidores pretendem realizar novas compras por meio de canais de venda como WhatsApp ou redes sociais de loja e 88% pretendem participar de live-commerces. Isso porque as vendas online cresceram significativamente na pandemia e, mesmo com o avanço da vacinação e o retorno das atividades das lojas físicas, a compra digital é um conforto que o consumidor não abre mão.

Pensando nisso, a OmniChat, empresa líder do segmento de chat-commerce no Brasil, separou algumas dicas para quem quer dar relevância nas promoções e turbinar as vendas. Confira:

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

1 - O foco está no consumidor. Com o crescimento significativo das vendas online, proporcionar uma boa experiência ao cliente virou um grande desafio para as empresas. Mas, as marcas precisam entender que manter o atendimento humanizado das lojas físicas nas plataformas digitais, aumenta bastante as chances de conquistar o consumidor.

2 . Atenção aos prazos de entrega: Muita coisa mudou com a aceleração dos processos digitais, e o cenário de entregas acompanhou isso. Entregar na data prometida já não é mais um diferencial: é o básico.

3 - Omnichannel é a palavra da vez: A jornada do consumidor já não se resume a apenas um canal. O cliente está na sua loja física, nas suas redes sociais, pesquisando no e-commerce e, ao mesmo tempo, falando com um vendedor da sua loja pelo WhatsApp. E para se destacar na Black Friday, é preciso olhar para todos esses canais.

4 - Opções de pagamentos e benefícios ainda fazem muita diferença. Cartão de crédito, boleto e o queridinho do momento, o pix, são os principais meios utilizados pelos brasileiros. Além disso, benefícios como Cashback e frete grátis para determinados valores de compra, podem ser fatores determinantes na hora do consumidor escolher uma marca.

“O social commerce se mostra uma ótima opção para as marcas que irão participar da Black Friday se conectarem com seus clientes e manterem o nível esperado de interação e aproximação que o novo consumidor pede. Essa é uma data vital para o comércio e é muito necessário que esses comerciantes estejam preparados e antenados, para estarem onde seus consumidores estão e atendê-los da melhor maneira”, reflete Mauricio Trezub, CEO da OmniChat.

Sobre a OmniChat

A OmniChat é uma startup líder em chat-commerce no Brasil. Fundada em 2016, em Curitiba, pelos empreendedores Mauricio Trezub e Flávio Negrão, a empresa conta com mais de 10 mil vendedores utilizando a sua solução e já ajudou mais de 300 marcas no relacionamento com seus clientes, entre elas, Arezzo, O Boticário, Leroy Merlin, Swarovski, Marisa, Schutz, Hering, entre outras. Mais informações em: www.omni.chat/

Tags