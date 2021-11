Sobre Marketing Digital e o crescimento de vendas pela internet

Uma estratégia muito usada pelas empresas é criar uma rede social para captar novos clientes. Mas será que colocar apenas fotos dos produtos e preços ainda atrai o público comprador? De acordo com especialista em Marketing Digital, Ítalo Paiva, a tecnologia mudou a forma de enxergar os negócios.

“A era digital transformou a maneira de como as empresas comercializam seus produtos e o novo consumidor está quase tempo integral nos canais digitais. É preciso adaptar as estratégias", destaca. A pandemia também acelerou a entrada de novas empresas na internet. "Quem não estava no ambiente digital teve de se adaptar. Trabalhar pela internet hoje é questão de sobrevivência", pontua o especialista.

E não é por menos: segundo um estudo da NuvemCommerce, realizado pela Nuvemshop, plataforma com mais de 70 mil lojas virtuais na América Latina, em sua maioria, de pequenos e médios empreendedores (PMEs), as compras em 2020 pela internet representaram quase 40% do total dos negócios.

Primeiro passo

Para iniciar no ambiente digital, Ítalo Paiva dá algumas dicas. "O primeiro passo, antes de tudo, é criar um site institucional. Ele é um catálogo virtual da empresa. Outro ponto é o e-mail corporativo para documentar de forma oficial as transações. Essa é a base para quem quer começar", ressalta o especialista.

Ítalo Paiva lembra ainda a necessidade de criar um cartão virtual e um portfólio dos produtos/serviços. "Só depois que a empresa conseguir alcançar esses objetivos, ela deve ir às redes sociais. Mas as mídias não vendem, apenas vão mostrar os potenciais clientes", ressalta.

Produzir conteúdo de qualidade e constância também é uma excelente alternativa. "Quer falar de um produto? Coloque as características, traga curiosidades. Isso irá facilitar na hora de conquistar o cliente", argumenta.

Outra linha é criar relacionamento. "O lance do pegue-pague acabou. O cliente gosta de um retorno, quer saber se está tudo certo. Falar de promoções e descontos nunca é demais, mas é preciso ter cuidado com os exageros. Enviar apenas o que for interessante", finaliza.

Quem é Ítalo Paiva

Atuando nos segmentos de tecnologia e marketing, Ítalo Paiva é proprietário da Giro Host, companhia que está no mercado há mais de 20 anos.

Ele também é idealizador do Giro Coworking, espaço de network e sinergias, que trabalha na formalização de pequenos negócios, e já tem mais de 1.000 clientes ativos, além da Loop, empresa responsável por missões empresariais.

Outra vertente é a Ítalo Paiva Escola de Negócios. A ideia é compartilhar conhecimento por meio de cursos digitais.