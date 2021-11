Instituto Atlântico completa e comemora 20 anos

Instituição de Ciência e Tecnologia, sem fins lucrativos, voltada para a promoção da inovação, pesquisa e desenvolvimento em Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC), o Instituto Atlântico completa, agora em novembro, 20 anos de fundação. Fundado pelo CPqD e pelo PADTEC, é um dos principais ICTs do Nordeste em P&D e inovação, e atua transformando ideias inovadoras em realidade.

Para celebrar esta data tão significativa, o Instituto Atlântico organizou o Atlântico Day. Um dia inteiro de atrações foi montado para festejar com os colaboradores os 20 anos de vida da instituição. O Atlântico Day será um dia de conhecimento, desenvolvimento, interação, cuidado e celebração. Fazem parte da programação, destinada aos colaboradores, palestras com Martha Gabriel, Arnaldo Neto e Tiago Sousa, entre outros.

Segundo o superintendente do Atlântico, Francisco Moreto, a organização tem muito a comemorar. "O Ceará, onde a instituição nasceu e se desenvolveu, tornou-se pólo de conhecimento e de profissionais. O Atlântico apresentou crescimento de mais de 100% no número de profissionais contratados durante a pandemia - o que demonstra um aumento de demanda no mercado - hoje atuando com cerca de 600 colaboradores, atingindo R$ 99 milhões de receita", destaca.

O Atlântico está entre as 10 melhores empresas de médio porte para se trabalhar no Ceará de acordo com o GPTW e faz parte do conteúdo do INOVA 2021 - evento de inovação e tecnologia do O POVO, que traz uma série de conteúdos e movimentações diferentes a exemplo de webnars, podcasts e webcontent.

O instituto também é parceiro da Amazon Web Services (AWS), maior provedor de serviços de nuvem do mundo, integrando o seleto grupo de empresas credenciadas no Service Delivery Program (SDP). Em 2019, foi eleito no Programa de Ecossistemas de Inovação da ITU Telecom na ITU Telecom World como uma das 10 melhores práticas do mundo para construção de Ecossistemas de Inovação.