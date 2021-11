Em funcionamento o acelerador linear versa HD do CRIO

A operação da tecnologia de última geração foi aprovada pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, CNEN, organismo do governo responsável pela supervisão e controle do programa nuclear do Brasil. Todo serviço de radioterapia deve ser registrado na Comissão Nacional e ter um plano de radioproteção aprovado, que especifique todas as fontes de radiação que usará e ainda procedimentos de manuseio, armazenamento e gerência de rejeitos. Com o equipamento e plano aprovados, o tratamento inicia com os primeiros oito pacientes com indicação para o uso do acelerador linear.

O equipamento inovador representou um investimento de US$ 1,8 milhão na aquisição e mais US$ 1 milhão na montagem da infraestrutura. O CRIO conta atualmente com quatro aceleradores lineares para o tratamento de radioterapia, além de uma estrutura completa que se diferencia também pela experiência de seus especialistas e equipe multidisciplinar.

Segundo projeção da International Agency for Research Cancer (IARC), no Brasil em 2030, haverá mais de 733.000 novos casos de câncer excetuando-se ainda o de pele não melanoma. Os números preocupam e nos revelam o quanto é urgente o investimento em tecnologias que garantam serviços de qualidade para atender a todos.

Como a radioterapia exige equipamentos específicos para tratamentos complexos e relevância cada vez maior no combate ao câncer, o investimento em tecnologias como a do Versa HD é constante. Equipamento com a mais alta tecnologia disponível no mercado. “Estamos em negociação para aquisição de mais um acelerador linear, de mesma categoria, que deve ser chegar no segundo semestre de 2022” (Francisco Kubrusly, diretor comercial do CRIO)

Com a máquina de procedência sueca é possível realizar procedimentos como radiocirurgia cerebral e corporal que antes eram impensáveis. O equipamento permite o tratamento de tumores complexos que necessitam de alta precisão de direcionamento.

Além disso, o tempo de cada sessão de rádio se tornou mais curto o que leva a mais conforto, melhor qualidade de vida e melhores resultados para o paciente. Uma das características da máquina é permitir a modelagem sofisticada de feixe, para fornecer uma dose de radiação mais pontual, mais exata, em conformidade ao tamanho, volume e formato do tumor alvo. Assim, o tratamento se torna mais seguro, eficaz e os órgãos sadios ao redor do tumor são poupados. A máquina faz conversões para não emitir raios em locais errados do corpo. O equipamento de radioterapia pode tratar todos os tipos de cânceres, como próstata, pulmão e mama.

Serviço:

Centro Integrado de Oncologia – CRIO

Endereço: R. Francisco Calaça, 1300 - Álvaro Weyne, Fortaleza - CE, 60335-480