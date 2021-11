WhatsApp Web libera atualização para celular funcionar mesmo desconectado

O WhatsApp vem testando, desde julho, versões mais independentes para quem utiliza o mensageiro pelo computador. Até então, o WhatsApp Web e o aplicativo para computador funcionavam somente como uma interface, sendo necessário que o celular estivesse conectado à internet para enviar e receber mensagens.

A partir de hoje, 5, os usuários poderão utilizar os serviços pelo WhatsApp Web e Desktop mes Karyne Lane mo com o smartphone desconectado ou com a bateria fraca. A atualização da plataforma adicionou também um recurso que permite o acesso simultâneo em até quatro dispositivos vinculados a um mesmo telefone. A novidade torna o app mais parecido com seu concorrente, Telegram.

O celular continua sendo necessário como aparelho principal para confirmação do número de telefone e a conexão com novos dispositivos, mas caso ele permaneça desconectado por mais de 14 dias, o WhatsApp desconectará automaticamente todos os aparelhos vinculados à conta.

A controladora do WhatsApp, Meta, confirmou que o recurso é protegido com a criptografia ponta a ponta, o que significa que mensagens pessoais, arquivos de mídia e chamadas continuam privadas.

No momento, a versão beta para múltiplos aparelhos está disponível para usuários que possuem a versão mais recente do WhatsApp ou do WhatsApp Business no Android e no iPhone.

