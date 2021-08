Estudantes de Quixadá vão a Moscou para final de competição de programação

As exportações cearenses movimentaram US$ 329,6 milhões em julho. Alta de 34,8%, em relação a junho, mas um salto de 94,1%, no comparativo com julho de 2020. Os dados são do estudo Ceará em Comex, divulgado pelo Centro Internacional de Negócios da Federação das Indústrias do Ceará (CIN/Fiec). No acumulado do ano, as exportações cresceram 25,5% e atingiram a marca de US$ 1,406 bilhões. Destaque para o bom desempenho das vendas de produtos ligados de “ferro fundido, ferro e aço”, calçados e materiais elétricos.

Sobre o assunto Balança comercial tem superávit de US$ 1,636 bilhão na 1ª semana de agosto

Balança do agronegócio tem superávit de US$ 10,1 bi em julho, diz Ipea

Retomada global alimenta setor de minério de ferro no Brasil, segundo 'FT'

Já as importações cearenses, em julho, chegaram a US$ 202,6 milhões. Queda de 21,9% em relação ao mês imediatamente anterior, mas se comparado com o realizado em julho de 2020, a redução é de apenas 6,1%. No acumulado do ano, o montante movimentado em importações foi de US$ 1,742 bilhões (alta de 22,5%).

De janeiro a julho, o saldo da balança comercial do Ceará ficou negativo em US$ 335,8 milhões. Atualmente, a participação da pauta exportadora cearense na balança comercial do Nordeste é de 12,19% e no âmbito nacional se mantém em 0,87%. As importações cearenses representam nos âmbitos regional e nacional 14,11% e 1,49%, respectivamente, quando analisados os resultados de 2021.



Desempenho dos setores

O grupo “ferro fundido, ferro e aço”, que é o principal setor exportador do estado, obteve um aumento de 32,8%, realizando US$ 802,6 milhões em exportações em 2021, segundo o estudo Ceará em Comex. Do setor, o principal produto exportado são “outros produtos semimanufaturados de ferro ou aço não ligado, de seção transversal retangular, que contenham, em peso, menos de 0,25 % de carbono”, que apresentou um aumento de 42,1%, totalizando US$ 775,9 milhões.

O setor de “Calçados, polainas e artefatos semelhantes; suas partes” também está com bom desempenho em 2021, com mais de US$ 118,6 milhões em exportações. Alta acumulada de 31,1%, no comparativo com igual período de 2020. Os principais destinos dos calçados cearenses foram Estados Unidos e Argentina.

Já o setor de “Máquinas, aparelhos e materiais elétricos, e suas partes” movimentou US$ 111,6 milhões. O acréscimo de 25,5% se deu em consequência do aumento nas vendas do grupo de produtos “Partes de outros motores/geradores/grupos eletrogeradores, etc”, que são destinados, principalmente, para parques de geração de energia eólica. O grupo de produtos registrou exportações no valor de US$ 110,3 milhões, o que corresponde a um aumento de 25,1%.

Já as “Frutas; cascas de frutos cítricos e de melões” tiveram resultado positivo de 10,2% (US$ 86,7 milhões). Dos principais produtos exportados pelo setor, a “Castanha de caju, fresca ou seca, sem casca” representou mais de US$ 54 milhões em vendas, apesar da queda de 1,2%.

No agronegócio, destaque também para as exportações de peixes e crustáceos, que subiram 56,5% (US$ 38 milhões), sobretudo para as vendas de lagostas, pargo e demais peixes congelados, mas também o crescimento de 11,6% das “preparações de produtos hortícolas, de frutas ou de outras partes de plantas". Neste último grupo, o principal produto do grupo foi Água de coco que movimentou US$ 18,8 milhões no período.

Municípios exportadores

Com aumento de 27,7%, as exportações de São Gonçalo do Amarante corresponderam a 53,2% do total vendido pelo Ceará e registraram o montante de US$ 808,4 milhões em exportações em 2021. O resultado positivo se deu, principalmente, em consequência do aumento das vendas de produtos à base de ferro e aço, considerando que o município engloba o polo siderúrgico do estado sendo responsável pelos principais produtos da pauta exportadora cearense.

Fortaleza obteve um desempenho positivo de 204%, somando em exportações o valor de US$ 206 milhões. Os principais produtos exportados pela capital foram combustíveis, cocos e seus produtos, castanhas de caju, minérios de ferro e cera de carnaúba.

Com exportações no valor de US$ 118 milhões, o município de Caucaia apresentou aumento de 23,5%, e aparece em terceiro lugar no ranking dos municípios exportadores cearenses, segundo o levantamento.

Tags