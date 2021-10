4town: Inovação, startups e empreendedorismo

O 4town, maior evento de Inovação, startups e empreendedorismo do estado do Ceará, reunindo assim várias áreas aderentes à tecnologia em um só lugar já tem data marcada.



O evento, na versão 2019, contou com Bruno Nardon, ex-CEO e cofundador da Rappi; Bruno Arruda, da Resolvvi; Davi Vasconcelos, da Agenda Edu; Gabriela Mozas, do Banco Neon; Heber Santos, diretor de produto da Merci Brasil e ex-CX do Nubank, entre outros convidados de startups nacionais e locais.

O evento, anteriormente presencial reuniu centenas de visitantes, para assistir à dezenas de palestrantes, diversos expositores, atentos também às startups cearenses em Fortaleza, Fortal, ForTown, 4town, que agora será digital.

“Da cidade, para a cidade. Esse ano, seremos digitais, nostálgicos, imersivos, gamificados, interativos. Vamos transformar um evento presencial que já era referência local em uma experiência inesquecível”, diz Maurício Cardoso, Diretor de Operações da Casa Azul Ventures.

Hoje teremos o Warm Up, que marca o início da venda de ingressos.

26/10: Warm Up (VIP) - 19h

25/11: Roadshow MIT & HSM

26/11: 4town.digital 2021

