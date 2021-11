Oi lança campanha de apoio aos "Atletas de Fibra"

A Oi lança campanha nas redes sociais exaltando o ano brasileiro do surfe e do skate. "Atletas de fibra" é estrelada pelo youtuber Whindersson Nunes.

Em um ano de grandes resultados no surfe e no skate brasileiros, a Oi acaba de lançar uma campanha em suas redes sociais oficiais agradecendo aos atletas e o apoio da torcida que esteve ao lado dos “Atletas de Fibra” patrocinados pela companhia ao longo de 2021.

Personificada pelo youtuber Whindersson Nunes, ele agradece os milhares de comentários positivos feitos pelo público durante o ano e convoca a torcida a enviar novas mensagens aos atletas através das redes sociais da Oi. “Os invejosos vão dizer que eu estou num cenário, mas pessoal, o que foi esse ano pro skate e pro surfe brasileiro, orgulho demais por conta da fibra da galera, por conta da garra. E seu apoio foi fundamental. Manda sua mensagem para também fazer parte dessa comemoração”, brinca Whindersson, que simula uma queda numa pista de skate.

A partir desta semana, Whindersson vai conversar com cada um dos atletas da equipe Oi – Gabriel Medina, Ítalo Ferreira, Tatiana Weston-Webb, Pedro Barros e Letícia Bufoni -, que vão falar sobre sua performance durante o ano e lembrar de momentos divertidos durante competições, treinos e momentos marcantes das suas carreiras. O primeiro episódio, com Gabriel Medina, já está nas redes sociais da Oi.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A campanha, que vai até dezembro, também conta com um vídeo dos atletas agradecendo o apoio e citando mensagens reais enviadas pelos fãs. Além disso, será lançada uma websérie com quatro capítulos mostrando a rotina do surfista Ítalo Ferreira ao longo do ano, desde a preparação para competições até momentos de descontração do atleta com sua equipe, amigos e família.

“Além de ser uma grande homenagem ao nosso time de atletas, a Oi reforça o posicionamento da Oi Fibra e na sua relação com a performance dos atletas nos dois esportes, fomentadas nos conceitos de desempenho, velocidade e estabilidade. Esses três fatores são essenciais nas competições e também são os principais atributos da banda larga de altíssima velocidade por fibra ótica da companhia”, explica Lívia Marquez, diretora de Comunicação e Marca da Oi.

A Oi está evoluindo para se transformar em uma plataforma de serviços digitais que vai ajudar a criar novas soluções para pessoas e empresas a partir da fibra ótica, que é o ponto central do plano de transformação do negócio da companhia. A nova Oi que surge deste processo de transformação é uma empresa voltada para o provimento de experiências digitais, baseadas em acesso a conteúdos e em diversos outros serviços como streaming, jogos em rede, serviços relacionados à casa conectada, serviços financeiros, marketplace de soluções e muito mais, transformando a marca Oi em referência de plataforma de consumo no país.