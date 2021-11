O POVO Tecnologia debate o Metaverso

Facebook agora é meta. Nasce com a micro polêmica do logotipo conceitualmente similar a de outras marcas. E tentando se sobrepor à macro polêmica, essa sim séria e preocupante, que é o flerte com a irresponsabilidade social.

E não dá pra fugir do assunto porque todas as relações sociais, inclusive a política, de alguma forma se conectam com o comportamento gerado pelas redes sociais, ou anti-sociais, como queiram chamar.

Lembrando que o impulsionamento - de verdade e mentiras - são amplamente utilizados, com mecanismos ainda tímidos de retenção.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mas o fato é que a holding aposta na experiência do Metaverso. E como estamos falando de uma big tech que tem informações sobre a metade da população mundial diretamente, e sabe muita da outra metade, indiretamente, é preciso muita atenção da sociedade.

A gente começa essa discussão hoje 17:30 em ponto das redes sociais do O POVO falando sobre o que é o tal do Metaverso. Eu adianto para você que esse mundo paralelo não é novo. Ele já existe com uma economia própria, com shows, encontros e desencontros.

Mas o que a gente precisa olhar é: o que pode acontecer com a força do grupo Facebook apostando nesse conceito? Conto com sua boa companhia hoje, 17:30 em ponto na live do O POVO Tecnologia.

Nossos convidados serão:

Pedro Benevides - Estrategista de marketing e Diretor de marketing na Distrackin

Felipe Figueiredo - Founder & CEO da Studio Games Franchinsing

Confira transmissão nos links abaixo:

Youtube O POVO ONLINE https://bit.ly/YTOPOVO

Facebook O POVO ONLINE https://www.facebook.com/OPOVOOnline/

Twitter O POVO https://twitter.com/opovoonline