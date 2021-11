O POVO Tecnologia e os avanços tecnológicos da saúde

O POVO Tecnologia debate hoje 17:30 nas redes sociais do O POVO os avanços tecnológicos da saúde. Hoje e nas próximas três semanas, a live do O POVO Tecnologia é parte integrante do INOVA 2021 - evento de inovação e tecnologia do O POVO.

Live, coluna e comentários na CBN; em todos esses canais temos falado de avanços e desafios dessa nova saúde, mais tecnológica que se desenha social e mercadologicamente. A saúde, assim como a política, virou tema prosaico no café da manhã.

Quanto à abordagem, não há limites porque hoje a saúde se conecta com os vestíveis, com tecnologia dos alimentos, com antecipação de tendências, com diagnósticos à distância. Enfim, são muitos os assuntos, mas para citar apenas um: mais tecnologia embarcada significa mais custos e, logo, menos acesso? Essa é uma preocupação da qual surgem muitas outras.

Uma coisa é certa, pesquisar e investir em novos materiais, novos equipamentos, entendendo a saúde sob o ponto de vista do comportamento humano, é mais eficaz que olhando para a ação de remediar. E esse é o tema da nossa live hoje, que você sabe, ocorre toda quarta sempre às 17:30. Nessa quarta, e nas próximas três semanas, a live do O POVO Tecnologia é parte integrante do INOVA 2021 - evento de inovação e tecnologia do O POVO.



No INOVA, uma série de conteúdos e movimentações diferentes a exemplo de webnars, podcasts, webcontent, todos temáticos. Hoje é saúde. E a gente vai conversar com David Guabiraba que é engenheiro clínico e um dos responsáveis pela invenção do Elmo que auxiliou muito no tratamento para a COVID. Conversamos também com Marianna Gonçalves que é gerente de produtos do Íris Lab Gov.

Conto com sua boa companhia hoje 17:30 nas redes sociais do O POVO.

