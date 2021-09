Tokyo Game Show 2021 começa hoje, 29: onde assistir ao vivo e programação

Uma das maiores feiras de jogos do mundo, a Tokyo Game Show (TGS) começa hoje, quarta-feira, 29 de setembro (29/09). Devido à pandemia de Covid-19, o evento está acontecendo digitalmente pelo segundo ano consecutivo. Com quatro dias de programação, a TGS tem apresentações diárias de novos jogos e de complementos a jogos já existentes.



O evento, que comemora 25 anos em 2021, tem como tema: “Nós sempre teremos os jogos”. No ano passado, em meio à crise sanitária causada pelo coronavírus, a TGS precisou mudar os planos e realizar uma apresentação on-line, com uma série de programas especiais nos quais as principais publicadoras anunciaram seus novos lançamentos. Foi assim que vimos as primeiras imagens de gameplay de “Hyrule Warriors: Age of Calamity” (Switch), “Monster Hunter Rise” (Switch e PC) e “Resident Evil Village” (multiplataforma).

Tokyo Game Show 2021: onde assistir ao vivo

As contas da Tokyo Game Show nas plataformas Twitch, YouTube e Facebook realizarão transmissões ao vivo da programação. Ainda, os espaços específicos de cada empresa que se apresentará no evento serão exibidos em seus respectivos canais oficiais.



Tokyo Game Show 2021: programação completa (horário de Brasília)

Quarta-feira, 29 de setembro

22 horas - Abertura da Tokyo Game Show



23 horas - Apresentação “We’ll always have games”, celebrando 25 anos da TGS

Quinta-feira, 30 de setembro

0 hora - GameraGameh: The King of Fighters XV Special Program (SNK)



4 horas - SK Telecom Game Show



5 horas - It’s Mealtime! Presentation



6 horas - Xbox Live Stream



7 horas - Konami (Yu-Gi-Oh! Master Duel)



8 horas - Spike Chunsoft Special



9 horas - D3 Publisher



10 horas - Capcom Online Program



11 horas - Yurukill Special! (Izanagi Games)



22 horas - Ask IGN Global: O que o mundo acha dos jogos japoneses?



23 horas - Sense of Wonder Night 2021

Sexta-feira, 1º de outubro

4 horas - NTTe-Sports Special Program



5 horas - Happinet Game Showcase



6 horas - 505 Games



7 horas - Square Enix Presents



8 horas - The Idolmaster: Starlit Season (Bandai Namco)



9 horas - Megaton Lab



10 horas - SEGA Atlus TGS Special



21 horas - Famitsu apresenta: Hironobu Sakaguchi e Naoki Yoshida (Final Fantasy)



22 horas - Happinet Game Showcase

Sábado, 2 de outubro

0 hora - Tencent Games



2 horas - Lilith Games Warpath



4 horas - GungHo Online Entertainment



6 horas - Japan Game Awards 2021



8 horas - Koei Tecmo Special Program



10 horas - Tokimeki Memorial Girl's Side 4th Heart Stage (Konami)



11 horas - DMM Games



22 horas - Como é a profissão de game streamer? (papo com criadores populares no Japão)



23 horas - S-Game

Domingo, 3 de outubro

0 hora - Japan Electronics College



1 horas - Arc System Works Special Program / Japan Game Awards 2021



3 horas - 110 Industries



4 horas - Welcome to the world of Lineage W



5 horas - Ninjala Tokyo Game Show 2021 Cup



6 horas - Ubiday 2021 (Ubisoft)



7 horas - AK Racing Presents



8 horas - Wright Flyer Studios



9 horas - Genshim Impact TGS 2021 Program



10 horas - Fingger Inc



11 horas - Gran Saga



12 horas - Encerramento da Tokyo Game Show 2021

Tokyo Game Show 2021: jogos confirmados

Alguns jogos já foram confirmados para receber algum tipo de aparição durante a TGS 2021. Outros títulos devem surgir ao longo da programação. Confira a lista completa:

A Space for the Unbound



Aragami 2



Blair Witch



Blind Drive



Bloodstained: Ritual of the Night



Bravely Default II



Chernobylite



Dandy Ace



Daymare 1994: Sandcastle



Dynasty Warriors 9: Empires



Earth Defense Force: World Brothers



eFootball



Evergate



Far Cry 6



Final Fantasy Origin: Stranger of Paradise



Final Fantasy XIV



Forspoken



Forza Horizon 5



Genshim Impact



Gravity Heroes



Green Hell



Guilty Gear Strive



Halo Infinite



Hot Wheels Unleashed



Lost Judgement



Marvel’s Guardians of the Galaxy



Mythbusters: The Game



NEO: The World Ends With You



Operation Tango



Outriders



Saints Row



Shin Megami Tensei V



Squadron 51



Super Monkey Ball Banana Mania



S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chernobyl



Sword of the Necromancer



The King of Fighters XV



The Medium



Vigil: The Longest Night



Yu-Gi-Oh! Master Duel



Yu-Gi-Oh! Rush Duel

Tokyo Game Show 2021: Sony e Nintendo não participarão

As empresas Sony e Nintendo já confirmaram que não participarão da Tokyo Game Show 2021. A ausência das duas não é novidade, pois cada vez mais as empresas preferem suas próprias apresentações nas proximidades do evento, embora sem ligação direta.



