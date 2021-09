TikTok anuncia função para marcas encontrarem influenciadores; entenda

Através do Creator Marketplace, marcas e empresas poderão buscar e selecionar influenciadores do TikTok que correspondem a seus objetivos publicitários. A função será liberada no Brasil nas próximas semanas

A plataforma TikTok anunciou nessa terça-feira, 28, o Creator Marketplace, nova função que irá permitir a aproximação entre anunciantes e criadores de conteúdo. Através dessa ferramenta, marcas e empresas poderão buscar e selecionar influenciadores que correspondem a seus objetivos. 35 mil criadores de 20 regiões poderão receber convites para publicidade.

Os anunciantes interessados poderão acessar dados de alcances dos criadores no TikTok, como visualizações e engajamento, para basear suas escolhas publicitárias. Segundo informou a rede social, o Creator Marketplace será liberado no Brasil nas próximas semanas.

Outras duas novas funcionalidades foram anunciadas pela rede social, em consonância com o Creator Marketplace. Na primeira delas, Open Application Campaigns, as empresas publicarão resumos de suas campanhas, permitindo que criadores interessados possam se inscrever. A segunda, Branded Content Toggle, permitirá que usuários sinalizem para qual marca determinado conteúdo publicitário foi confeccionado.

O anúncio das novas ferramentas do TikTok acontece poucos dias após a rede social atingir a marca de um bilhão de usuários ativos. A plataforma de vídeo agregou mais de 300 milhões de usuários desde julho de 2020, última data com dados comunicados pela empresa chinesa ByteDance, sua proprietária.

O número de usuários não inclui aqueles que fazem parte do Douyin, a versão chinesa do TikTok. Segundo a empresa, ela é “completamente separada” daquela usada no resto do mundo.

Com o feito, o TikTok se aproxima do Instagram no número de usuários ativos. A rede social de fotos tem 1,3 bilhão, segundo a empresa de consultoria de marketing Kepios. Ainda, o YouTube possui 2 bilhões de usuários ativos por mês, enquanto o Facebook registra 2,9 bilhões.



