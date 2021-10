Telegram Web: como acessar o app pelo computador

Com o WhatsApp fora do ar durante o dia de hoje, segunda, 4, alguns usuários estão se voltando ao Telegram como alternativa de comunicação online. Veja como acessar o app no computador, função chamada de Telegram Web

Disponível desde 2013, o Telegram é um aplicativo de mensagens disponível para telefones celulares (iOS e Android) e também para uso em computadores pessoais, através de um navegador com acesso à Internet.

Com o WhatsApp fora do ar durante o dia de hoje, segunda-feira, 4 de setembro (04/09), alguns usuários estão se voltando ao Telegram como alternativa de comunicação online. Veja como acessá-lo no computador, usando teclado e mouse.

Passo a passo: como acessar o Telegram Web no navegador?

Se você deseja utilizar as funções do Telegram em um navegador, siga o passo a passo abaixo. O site está disponível para a maioria dos navegadores, incluindo Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft Edge e Opera.

1º) Acesse o site do Telegram Web (web.telegram.org);

2º) Na página inicial, insira o telefone celular associado à sua conta no Telegram junto do DDD. O site preenche automaticamente o código telefônico do Brasil, isto é, o prefixo +55. Ao concluir, clique em “Próxima” ou pressione a tecla “Enter”;

Veja como acessar o Telegram Web, versão para navegadores do aplicativo de mensagens (Foto: Reprodução/Telegram)



3º) Após digitar o telefone, você receberá um código de acesso no aplicativo do Telegram (no celular) ou por SMS. O número deve ser digitado no site;

Veja como acessar o Telegram Web, versão para navegadores do aplicativo de mensagens (Foto: Reprodução/Telegram)



4º) Caso o número seja digitado corretamente, você automaticamente irá ver os bate-papos e uma notificação chegará em seu celular confirmando o início da sessão no Telegram Web.



Veja como acessar o Telegram Web, versão para navegadores do aplicativo de mensagens (Foto: Reprodução/Telegram)



