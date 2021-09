Conheça Astro, robô residencial da Amazon com Alexa e personalidade própria

O Astro é projetado para realizar tarefas domésticas e é conectado com a ajudante virtual Alexa. O projeto é uma parceria com a Walt Disney para implementar a tecnologia de controle de voz da Amazon nos resorts da empresa. Entenda

Um robô doméstico chamado de Astro foi anunciado pela Amazon hoje, terça-feira, 28 de setembro (28/09). O robô é conectado com a ajudante virtual Alexa e chega ao mercado ainda em 2021 por US$ 1 mil em lotes limitados. O projeto é uma parceria com a Walt Disney para implementar a tecnologia de controle de voz da Amazon nos resorts da empresa.

Astro é projetado para realizar tarefas como monitoramento doméstico, ajuste de rotinas e lembretes e reprodução de músicas e programas de TV enquanto se move. Ele se baseia no conceito de “computação do ambiente” e pode passear pela casa enquanto envia imagens ao vivo para seus donos. Ainda, pode procurar o destinatário de uma ligação, ser instruído a não entrar certos cômodos e ter áudio ou vídeo mutado.

O dispositivo estava sendo desenvolvido pela empresa desde 2018 e tem olhos digitais em uma tela giratória montada sobre rodas. “Os clientes não querem apenas Alexa sobre rodas. Nós o incorporamos com uma personalidade única que é toda própria”, explicou Dave Limp, chefe de dispositivos e serviços da Amazon. Clique aqui para assistir ao vídeo com robô Astro ou aperte no player abaixo.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Sobre o assunto Falha do Windows permite que invasores tenham controle total do computador

Google lança nova Central de Segurança e promete mais privacidade aos usuários

"Caso Richthofen": filmes baseados no crime estreiam na Amazon

Outros lançamentos da Amazon

A empresa estadunidense também lançou outros dispositivos, como o Amazon Glow, um esforço direcionado às crianças. O gadget serve para jogar, ler ou desenhar durante uma chamada de vídeo. Ainda no âmbito da parceria com a Disney, a Amazon lançará ainda um assistente de voz nos hotéis do parque temático, além de um recurso pago que possibilita a interação dos clientes com os personagens famosos da empresa.

Lançamentos como os anunciados nesta semana representam esforços da Amazon para se posicionar no mercado de dispositivos inteligentes e domésticos. Seus maiores destaques são os alto-falantes inteligentes Echo e o software de assistência Alexa. Esses aparelhos, porém, representam apenas uma fração das vendas gerais da empresa.



Tags